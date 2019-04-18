Запрещенный в Украине российский режиссер попал в руки мошенников

По словам режиссера Меньшова, злоумышленники позвонили ему, когда он находился в машине.

Российский и советский режиссер Владимир Меньшов, который внесен Минкультом Украины в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, стал жертвой телефонных мошенников.

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Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу "The Люди". По словам кинематографиста, злоумышленники позвонили ему, когда он находился в машине. Они представились работниками банка и заставили его перевести 40 тысяч рублей (около 17 тысяч гривень).

Как сообщал УНИАН, ранее скандальная российская балерина Анастасия Волочкова стала жертвой мошенничества. По ее словам, мужчина, которому она доверяла, обманул ее "мошенническим путем умышленно введя в заблуждение".