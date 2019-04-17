Отказаться от фамилии: Пугачева сделала скандальное предложение внуку-бунтарю

Российская певица Алла Пугачева заявила, что у нее есть хорошая идея для внука, музыканта Никиты Преснякова - сменить фамилию.

В эфире программы "Пусть говорят" на "Первом канале" российская певица Алла Пугачева рассказала, что ее внук Никита Пресняков - своенравный бунтарь и не обращается к ней за советами.

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"Он сам себе голова", - сказала она. Певица посоветовала внуку взять другую фамилию. "А давай мы фамилию тебе сменим, чтобы ты был не Пресняков, не Пугачев, а какой-то совершенно другой. Никому не принадлежишь: небу, себе и своему эго. Хорошая идея", - сказала она.

Дочь Пугачевой, мать Преснякова певица Кристина Орбакайте промолчала, услышав предложение матери.

"Я думаю, это лишнее", - отреагировал Пресняков. "Ну ладно", - сказала певица. Никита Пресняков - сын Орбакайте от музыканта Владимира Преснякова. 21 мая Никите Преснякову исполнится 28 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, какие подарки получила Пугачева на 70-летие.