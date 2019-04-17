В российской версии блокбастера "Хеллбой" Сталина заменили на Гитлера

В России из американского фильма "Хеллбой" убрали упоминания советского вождя Иосифа Сталина, заменив его на нацистского немецкого лидера, Адольфа Гитлера.

Российский прокатчик американского фильма "Хеллбой" в субтитрах заменил имя вождя СССР Иосифа Сталина на имя лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

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Об этом сообщает здание TJournal. "Очень забавно, что в оригинале нового "Хеллбоя" есть фраза от Распутина "пошел нах...й", где ясно какое слово запикано, а также запикано произнесенное слово "Hitler", но слово "Гитлер" в субтитрах осталось", - отметил пользователь Twitter Wary Rando.

В оригинальной версии фильма речь шла не о Гитлере, а о Сталине. По сюжету, во время встречи Хеллбоя с Бабой-Ягой, она упоминает, что в последний раз виделась с ним, когда пыталась поднять из мертвых Сталина, сообщает CBR.

Компания Megogo Distribution, прокатчик "Хеллбоя" в России, не прокомментировала изменения.

"Хеллбой" - лента, в основе которой одноименные комиксы. Главный герой - существо из потустороннего мира. Главную роль исполнил актер Дэвид Харбор. Мировая премьера фильма состоялась 11 апреля 2019 года.