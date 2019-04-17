Запрещенный в Украине актер устроил дебош в самолете (видео)

Перед тем как покинуть судно, Панкратов-Черный обратился к пассажирам эконом-класса с пламенной речью.

Российский актер Александр Панкратов-Черный, которому запрещен въезд в Украину, устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Барнаула в Москву.

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Как сообщает "Экспресс газета", рейс пришлось задержать, и в итоге артиста сняли с самолета.

Перед тем как покинуть судно, Панкратов-Черный обратился к пассажирам эконом-класса с пламенной речью. По его словам, он вел себя адекватно и всего лишь попросил выпить спиртного.

"Мальчик сказал мне, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик. И просят задержать самолет. Я прошу у вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите, перед вами в адекватном состоянии", - сказал актер.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря актер Панин устроил пьяный дебош на борту самолета.