Стало известно, какие подарки получила Пугачева на 70-летие

Модельер Вячеслав Зайцев преподнесет певице уникальный наряд из своей коллекции. Никас Сафронов нарисовал очередной портрет звезды. На холсте певица изображена в молодости, когда она была на пике своей карьеры.

15 апреля свой юбилей отпраздновала легендарная певица Алла Пугачева. Примадонне исполнилось 70 лет. 17 апреля состоится большой концерт Примадонны, приуроченный к ее юбилею.

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Первыми певицу поздравили самые близкие: Максим Галкин вручил цветы, а Лиза и Гарри прочитали стихи. Внуки Аллы Борисовны - Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова вручили бабушке коллаж из фотографий.

Для Примадонны приготовили оригинальные презенты и ее друзья. Как сообщает КП, модельер Вячеслав Зайцев преподнесет певице уникальный наряд из своей коллекции. Никас Сафронов нарисовал очередной портрет звезды. На холсте певица изображена в молодости, когда она была на пике своей карьеры.

Дизайнер Игорь Гуляев передал имениннице одно из своих творений - объемную сумку-шоппер. Свою новую коллекцию Гуляев посвятил именно певице. На сумке изображена 12-летняя ученица музыкальной школы Алла Пугачева.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, сколько Пугачева заработала за всю свою карьеру. В активах певицы, в первую очередь, недвижимость. Выступление на корпоративах у нее стоит 300 тысяч евро, а за один концерт в регионе ей готовы предложить 100 тысяч евро.