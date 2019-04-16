У Галкина появился конкурент: московский "баран" решил отбить Пугачеву
15:57, 16 апреля 2019Русский міръ
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Четвероногому приписали романтические намерения в отношении артистки.
Галкин показал милое фото с Пугачевой / фото instagram.com/maxgalkinru
У российского шоумена Максима Галкина появился конкурент - претендент на сердце его супруги Аллы Пугачевой.
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В Instagram, который одно из московских заведений общепита ведет от имени барана Толика, появилась запись о певице.
Четвероногому приписали романтические намерения в отношении артистки. «Жену у Галкина Максима решил отбить, мне не впервой, ох то ли еще будет ой ой ой», - говорится в сообщении.
В ответ фолловеры рекомендуют ему обратить внимание на дочь Пугачевой - Кристину Орбакайте.
Как сообщал УНИАН, ранее астролог спрогнозировал сложные ситуации в семье Пугачевой и Галкина.
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