В сети призвали Максима Галкина стать президентом РФ

На своей страничке в Instagram Галкин опубликовал шуточную запись о выборах президента Украины 2019.

Российский комик Максим Галкин стал героем ролика с президентами РФ и Украины. На своей страничке в Instagram Галкин опубликовал шуточную запись о выборах президента Украины 2019.

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На данный момент в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский, это вызвало бурю обсуждений. В частности, Порошенко назвал этот выбор неверным, ведь, по его словам, "представлять Россию будет не Петросян и не Максим Галкин, а Путин". Именно этот момент и попал в забавное видео, которым поделился Галкин.

"Народное творчество. Проснулся знаменитым", - написал Максим в посте. Под публикацией пользователи соцсети призвали Галкина стать президентом России.

"Давай срочно выдвигай свою кандидатуру в президенты. Ты справишься. Я в тебя верю"; "Выдвигай свою кандидатуру, я за тебя"; "Вы наш герой"; "Это очень смешно, Максим, спасибо, что поделились".

Как сообщал УНИАН, ранее у Зеленского заявили, что в случае его победы Украина продолжит проевропейский курс. Советница кандидата в президенты подчеркнула, что Зеленский не является "пророссийским кандидатом".