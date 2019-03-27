Разъяренный участник «Ласкового мая» решил судиться со Шнуровым
Продюсер коллектива «Ласковый май» Андрей Разин решил судиться с лидером группы «Ленинград» Сергем Шнуровым.
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Как сообщает РИА «Новости», Разин подал в Следственный комитет РФ заявление на музыканта, требуя привлечь его к ответственности по статье о хулиганстве. Разин уверен, что Шнуров грубо нарушил общественный порядок, будучи публичным человеком.
«Преступление затрагивает чувства и оскорбляет миллионы граждан России, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, воевавших и ныне живущих в Москве», - говорится в документе.
Негодование Разина вызвано появлением Шнурова в телешоу «Зенит», где в рамках «баттла двух столиц» с Артемием Лебедевым гости решали, какой город хуже - Москва или Санкт-Петербург - и непрестанно ругались матом.
Ранее УНИАН сообщал, что Сергей Шнуров объявил о роспуске "Ленинграда", а также анонсировал прощальные гастроли группы по стадионам.