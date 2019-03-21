"Россия - грязная, уголовная страна": "любимый актер" Путина пожалел, что поддержал оккупацию Крыма

В Instagram Панина появился пост, в котором он признался, что ненавидит Россию и считает ее «грязной, уголовной и гомофобной».

Скандальный Алексей Панин, которого еще называют "любимым актером Путина", сожалеет, что в 2014 году поддерживал оккупацию Крыма Россией.

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Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта. «Сейчас, понимая, что происходит в Крыму, мне стыдно за это. 80 процентов людей находятся в состоянии шока, они поняли, что их обманули. Все это псевдопропагандистские истории для Запада, а не для нас», - заявил артист. По его словам, россиянам плевать на Крым и Керченский мост, их больше волнует, как бы «с голоду не сдохнуть». Он также добавил, что внутренне давно попрощался с Россией.

20 марта в Instagram-аккаунте Панина появился пост, в котором он признался, что ненавидит Россию и считает ее «грязной, уголовной и гомофобной», где все друг друга ненавидят. "Единственная страна в мире из тех, где я был, куда не хочется возвращаться", - сказал он о России.

По словам Панина, власти настроили против РФ весь цивилизованный мир. "На нас смотрят, как на дикарей", - заявил он. Актер высказался о Второй мировой войне и участии в ней России. "Мы вместе с Гитлером в 1939 год, захватили Польшу, разбомбили Финляндию и сами собирались напасть на Германию! Не успели!" - написал он. Освобождение Европы от нацистов он назвал враньем. "Мы не освободили ее, а оккупировали", - написал Панин.

Единственным достижением России за 75 лет он назвал полет Юрия Гагарина в космос. Он отметил, что российские актеры, будучи популярными, не говорят правду, а наперегонки подлизываются к сильным мира сего ради своей выгоды.

На следующий день публикация стала недоступна. Актер утверждает, что это не его рук дело: «Я бы с удовольствием выложил еще раз. Этот пост удалили вчера три раза на одной странице и два раза на другой. Огромное количество подписчиков были согласны с этой позицией. В этом посте нет ничего, правда режет глаза, у нас нет независимого телевидения, идет сплошная пропаганда. Журналист в нашей стране сейчас - это оскорбление».

Как сообщал УНИАН, в феврале актер рассказал, что планирует уехать из России после завершения работы над фильмом «Я вернулся». Он пояснил, что пока не определился с новой страной проживания.