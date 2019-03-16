"Волшебный отдых с любимым": Волочкова в купальнике продемонстрировала вульгарный шпагат (фото)

В Instagram артистка выложила традиционный для себя снимок в шпагате, на котором Волочкова у бассейна позирует в нижнем белье.

Комментарии из-за активности критиков артистка заблокировала, но указала, что отдыхала не одна: "Волшебный отдых с любимым после моего концерта".

Как сообщал УНИАН, ранее экс-солистка "ВИА Гры" показала идеальную растяжку.