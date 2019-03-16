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"Волшебный отдых с любимым": Волочкова в купальнике продемонстрировала вульгарный шпагат (фото)

07:06, 16 марта 2019
Русский міръ
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Волочкова показала отдых с любимым человеком / Фото из открытых источников

В Instagram артистка выложила традиционный для себя снимок в шпагате, на котором Волочкова у бассейна позирует в нижнем белье.

Комментарии из-за активности критиков артистка заблокировала, но указала, что отдыхала не одна: "Волшебный отдых с любимым после моего концерта".

Как сообщал УНИАН, ранее экс-солистка "ВИА Гры" показала идеальную растяжку.

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Теги: #российские артисты