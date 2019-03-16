"Волшебный отдых с любимым": Волочкова в купальнике продемонстрировала вульгарный шпагат (фото)
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новые вульгарные фото.
В Instagram артистка выложила традиционный для себя снимок в шпагате, на котором Волочкова у бассейна позирует в нижнем белье.
Прекрасный вечер отдыха в нашем Спа @novahoff_spa_hotel Как же тут красиво, чисто, уютно!🙏🏻 5 бассейнов, бани, хаммам, зона отдыха, грязевая лечебница, бассейн с водой Мертвого моря.. Волшебный отдых с любимым после моего концерта.🙏🏻❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом
Комментарии из-за активности критиков артистка заблокировала, но указала, что отдыхала не одна: "Волшебный отдых с любимым после моего концерта".
Как сообщал УНИАН, ранее экс-солистка "ВИА Гры" показала идеальную растяжку.