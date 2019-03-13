Страсти вокруг Пугачевой: обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина

Обвиняемый в покушении на Филиппа Киркорова сослался на Максима Галкина.

Один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, расследование которого завершило МВД Дагестана, дал показания о том, что это было покушение на заказное убийство.

В качестве заказчика он назвал шоумена Максима Галкина, якобы приревновавшего Киркорова к Алле Пугачевой, пишет "КоммерсантЪ".

По версии фигуранта дела Хидирнеби Казуева, в начале 2017 года, когда он был в Москве, "к нему подошел артист Максим Галкин, который предложил ему за 2 млн руб. совершить убийство артиста Киркорова" — на почве ревности к Алле Пугачевой, сделал вывод из якобы состоявшегося разговора дагестанец.

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Казуев утверждает, что ответил согласием, и тогда ему якобы передали в качестве аванса 1 млн руб., телефон Nokia и сим-карту. Позднее, утверждал Казуев, он отказался от плана, опасаясь, что "могут пострадать много людей". Полученные же деньги он истратил на покупку компонентов для изготовления взрывных устройств.

Хидирнеби Казуев ходатайствовал о допросе в качестве свидетелей господ Галкина и Киркорова, а также Пугачевой, и проведении очных ставок с ними. Следователь МВД пришла к выводу, что эти показания даны "с целью необоснованно затянуть ход расследования по делу", объективно ничем не подтверждаются, и отклонила ходатайство.

"Это не моя тема,— сказал Максим Галкин, узнав о показаниях обвиняемого,— я комментировать ничего не могу".