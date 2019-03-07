"Народ голодает, но строит ракеты": Михаил Жванецкий рассказал об ужасах путинского режима

При этом он раскритиковал российское правительство, которое направляет все свои усилие на наращивание военной мощи, не заботясь, при этом, о народе.

Народный артист Украины, известный сатирик Михаил Жванецкий, которому недавно вручили орден "За заслуги перед Отечеством".

Об этом рассказал в интервью Собеседнику чем живет сегодняшняя Россия. По его словам, общество России "с радостью будет голодать, но будет строить ракеты", а жить в стране "стало хуже, но еще терпимо".

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"Все дорожает. Всегда утешаешь себя: "Стало хуже, но еще терпимо". Но я интуитивно чувствую нарастание чего-то нехорошего. Вижу пересчитывание денег в карманах... Было время, когда ты не знал, сколько у тебя в кошельке. А сейчас должен знать», - сказал сатирик.

При этом он раскритиковал российское правительство, которое направляет все свои усилие на наращивание военной мощи, не заботясь, при этом, о народе.

При этом наше общество с радостью будет голодать, но строить ракеты. Или авианосец. У нас есть "Адмирал Кузнецов", но у него, как ты знаешь, есть большой недостаток: когда он двинулся, то отмечал свой маршрут черным дымом. Больно говорить, да все газеты писали: наши космонавты видели этот дым из космоса... А того, чтобы и быть сытыми, и запускать ракеты, почему-то никто в правительстве еще не предложил", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, активисты хотят сорвать в Украине концерты Михаила Жванецкого.