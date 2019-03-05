"Помер тот, помрет и этот": в Москве появилась провокационная реклама с посмертной маской Сталина (фото)
На одной из московских остановок общественного транспорта в Замоскворечье появилась провокационная реклама ко дню смерти Иосифа Сталина.
Изображение посмертной маски диктатора сопровождается текстом "Помер тот, помрет и этот", сообщает "Эхо Москвы".
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Об авторах плаката ничего не известно. Ранее, отмечает издание, в Москве на рекламных площадях уже появлялись плакаты с упоминанием известных политиков.
Напомним, сегодня в России отмечают 66-ю годовщину со дня смерти советского диктатора Иосифа Сталина. В Европе сталинский режим приравнивают к нацистскому, и решением Европарламента от 2 апреля 2009 года 23 августа назначен Европейским днем памяти жертв Сталинизма и Нацизма.
В резолюции ОБСЕ говорится, что Европа "потерпела два мощных тоталитарных режима, нацистский и сталинский, которые принесли геноцид, нарушение прав и свобод человека, военные преступления и преступления против человечества".