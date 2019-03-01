"Не хватает на коммуналку": Петросян сдаст квартиру в аренду вместе с живущей там бывшей женой

Задолженность по ЖКУ в квартирах, принадлежащих Петросяну и Степаненко, достигла полумиллиона рублей.

В Москве состоялось заседание суда о разделе имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

После которого адвокат Петросяна Сергей Жорин выступил с заявлением о квартире своего подзащитного, где проживает его бывшая супруга, пишет "Комсомольская правда".

По словам юриста, средств на тех счетах Петросяна, которые не были арестованы в ходе процесса по разделу имущества, не хватает на то, чтобы оплачивать коммунальные расходы в квартире, где до сих пор проживает Елена Степаненко.

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"Мы в суде предложили представителю Степаненко платить самой за себя, однако мы получили отказ. После этого Евгений Ваганович принял решение сдать эту квартиру в аренду для того, чтобы жильцы смогли окупать не только ту коммуналку, которая там есть, но и чтобы хватало на жизнь самой Степаненко. И он готов сдать эту квартиру с народной артисткой, живущей там, в ближайшее время", - заявил Жорин.

Еще до развода артистов стало известно, что задолженность по ЖКУ в квартирах, принадлежащих паре, достигла полумиллиона рублей. Как подчеркивал адвокат Петросяна, львиная доля этой задолженности относится к квартире в центре Москвы, в которой проживает Степаненко.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Хамовнический суд Москвы официально расторг брак российских артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.