"Короче, тут болото": Шнуров высмеял Россию в новом матерном стихе

Судя по комментариям, пользователям понравилось стихотворение.

Известный российский музыкант и поэт Сергей Шнуров написал новое стихотворение, в котором высмеял настроения в современном российском обществе.

Он опубликовал его на своей странице в Instagram и это вызвало оживленную дискуссию среди читателей страницы поэта.

Судя по комментариям, пользователям понравилось стихотворение.

Пришла и так спросила

Меня родная дочь, —

Россия это сила?

Россия это мощь?

Ну как тебе ответить?

Взять если по бюджету,

Есть и мощней на свете,

Но не корректно это.

Тут нужно смерить, взвесить.

Давай, прикинем вместе.

Вот, по размерам пенсий

Мы не на первом месте.

Давай, еще прикинем.

Врачи, как платят им?

Что с медициной ныне?

Нет, лучше промолчим.

И спорт, так между прочим,

Сейчас уже не очень.

Образование тоже,

Похуже, но похоже

Ещё пока на что-то.

Короче, тут болото.

Ну, я ответил, точка.

Заговорила дочка, —

За то мы это, бать,

Если была б я сыной,

Могли бы уе**ть

По тем, кто с медициной.

Как сообщал УНИАН, ранее Шнуров высмеял российский менталитет в матерном стихе.