Скандальную российскую модель задержали за голую грудь на улице (видео)

Сама девушка оперативно извинилась за розыгрыш, заявив о том, что не хотела оскорбить полицию.

Российскую скандальную Instagram-модель Киру Майер в центре Москвы задержали и отвезли в отделение – потому что она облачилась в полицейскую форму и показывала прохожим подросткам свою обнаженную грудь.

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Такое сообщение опубликовало агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По их данным, на Майер составили административный протокол.

Сама девушка оперативно извинилась за розыгрыш, заявив о том, что не хотела оскорбить полицию. "Костюмы были маскарадные, все это было просто розыгрышем", - цитирует Майер портал "Известия".

Как сообщал УНИАН, ранее девушка стала фигуранткой уголовного дела за избиение сотрудника дорожно-патрульной службы.