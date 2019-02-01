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Пожар в российском Дагестане полностью уничтожила два торговых центра, повреждены соседние постройки (видео)

10:25, 01 февраля 2019
Русский міръ
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Ранее сообщалось об одном пожаре в торговом центре «Планета люкс» в Кизляре.

По уточненным данным, сгорели два трехэтажных ТЦ — «Планета люкс» и «Союз». Также пожар повредил несколько соседних магазинов.

Отмечается, что из-за происшествия на дорогах появились пробки, однако городской общественный транспорт и расположенная рядом автостанция работают в обычном режиме.

На месте стянуты все правоохранительные и экстренные службы.

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Теги: #пожар