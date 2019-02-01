Пожар в российском Дагестане полностью уничтожила два торговых центра, повреждены соседние постройки (видео)

Ранее сообщалось об одном пожаре в торговом центре «Планета люкс» в Кизляре.

В дагестанском городе Кизляр (Россия) сгорели два торговых центра, повреждены близлежащие торговые постройки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Ранее сообщалось об одном пожаре в торговом центре «Планета люкс» в Кизляре.

По уточненным данным, сгорели два трехэтажных ТЦ — «Планета люкс» и «Союз». Также пожар повредил несколько соседних магазинов.

Отмечается, что из-за происшествия на дорогах появились пробки, однако городской общественный транспорт и расположенная рядом автостанция работают в обычном режиме.

На месте стянуты все правоохранительные и экстренные службы.