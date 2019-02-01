Пожар в российском Дагестане полностью уничтожила два торговых центра, повреждены соседние постройки (видео)
10:25, 01 февраля 2019Русский міръ
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Ранее сообщалось об одном пожаре в торговом центре «Планета люкс» в Кизляре.
В дагестанском городе Кизляр (Россия) сгорели два торговых центра, повреждены близлежащие торговые постройки.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Ранее сообщалось об одном пожаре в торговом центре «Планета люкс» в Кизляре.
По уточненным данным, сгорели два трехэтажных ТЦ — «Планета люкс» и «Союз». Также пожар повредил несколько соседних магазинов.
Отмечается, что из-за происшествия на дорогах появились пробки, однако городской общественный транспорт и расположенная рядом автостанция работают в обычном режиме.
На месте стянуты все правоохранительные и экстренные службы.
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