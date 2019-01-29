Мат, угрозы, секс с подчиненными: замлгавы "Росгеологии" наговорил лишнего в онлайн-игре (видео, 18+)

Чиновник унижал перед зрителями стрима свою сотрудницу, и хвастался своей интимной жизнью на работе.

Заместитель главы «Росгеологии» Руслан Горринг устроил стрим по онлайн-шутеру PUBG, во время которого ругался матом с сокомандниками, угрожал другим игрокам, а также рассказывал, как принуждал к сексу подчиненных ему сотрудниц компании.

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Фрагмент стрима был опубликован в Telegram-канале «Медиакиллер» и быстро разлетелся по сети. Авторы канала отмечают, что во время стримов чиновник раскрывал детали встреч с российским миллиардером Леонидом Михельсоном.

«Один раз [Горринг] уволил человека (ну по факту секс-рабыню) за то, что она купила авиабилет бизнес-класса вместо первого», - отмечают на канале.

Кроме того, чиновник истерически реагирует, если не успевает поднять в игре автомат SCAR.

Одному из игроков чиновник угрожает физической расправой. При этом он подчеркивает, что «среди урок рос», и «умеет фильтровать».

На видео Горринг публично унижает свою сотрудницу, заставляя ее рассказывать обстоятельства своего увольнения из-за билетов и «помилования». «Помилование» заключалось в отправке сотрудницы на работу в филиал компании, где она должна была следить за происходящим и докладывать обо всем Горрингу.

Видео содержит нецензурную лексику.

А ты, получив п***тую зарплату, забыла главное – стучать мне. Ты что, ох**ла, что ли?! А тебя счаз уволю на**й!" – отметил он.

Затем он обругал девушку, заявив, что она обсуждала в компании его интимную жизнь.

"Из трех кошаков [секс-партнерши] двух я е**л, и вы втроем обсуждали, кого я еще е** теперь в конторе, а кого не е**!», - заявил чиновник.

Он также похвастался зрителям, что в ведомстве у него было «четыре принцессы». «Козырные кошаки были, просто козырные!" — заключил замглавы «Росгеологии».

Как сообщило российское агентство ТАСС, на следующий день после скандальной трансляции Горринга уволили с должности.

Daily Storm, в свою очередь, сообщает, что Горринг - не настоящая фамилия скандального чиновника. Ранее он носил фамилию Ганижев и проходил по уголовному делу о взяточничестве.

Ранее дочь заместителя главы одного из отделов российской крупной нефтегазовой компании "Роснефть" выбросилась из окна после ссоры с родителями.