Роспотребнадзор увидел в комиксах о Дэдпуле «пропаганду нацизма»

По сюжету комикса Дэдпул переодевается в костюм еврея-хасида и останавливает злодея-неонациста.

Комикс американского издательства Marvel о популярном антигерое Дэдпуле подвергли цензуре при печати в России. Эксперт «Роспотребнадзора» усмотрел в одной из глав комикса пропаганду нацизма и расизма.

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Как сообщает «Коммерсантъ», издательство «Комильфо» после консультации с экспертом ведомства отказалось от публикации одной из глав комикса «Дэдпул. MAX», в которой Дедпул борется с суперзлодеем-неонацистом Бароном Земо.

Отмечается, что в произведении высмеиваются нацизм и теории заговора. Часть комикса написана от имени отрицательного персонажа: он рассуждает о величии белой расы, восхваляет Гитлера и говорит о необходимости холокоста. Параллельно он восстанавливает Ку-Клукс-Клан и готовит провокацию, чтобы развязать в США межрасовую войну.

По сюжету комикса Дэдпул переодевается в костюм еврея-хасида и останавливает злодея. Выпуск сопровождается послесловием автора комикса Дэвида Лафема, где он пишет об отрицательном персонаже: «Самое ужасное, что таких в реальном мире полно». Кроме того, он советует читателям «погуглить про холокост», предупреждая, что это будет «не смешно».

Несмотря на очевидную антинацистскую направленность истории, эксперт Роспотребнадзора заявил, что с точки зрения российского законодательства публикация подобного комикса недопустима.

Отмечается также, что уже после выхода публикации о цензуре комикса представители Роспотребнадзора официально заявили журналистам, что ведомство якобы не требовало от издателя цензуры. Журналисты обратились к издательству «Комильфо» с просьбой прокомментировать заявление.

Дэдпул - один из самых нетипичных персонажей Marvel. Комиксы о герое содержат массу жестоких сцен насилия и абсурдного черного юмора.

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