В российском Забайкалье спасли собаку, которая вмерзла в лед посреди озера (видео)
15:36, 11 ноября 2018Русский міръ
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Пса освободили, доставили на берег, согрели и накормили.
В Сибири собака вмерзла в озеро / Скриншот - Youtube, Андрей Ефимов
На озере Кенон в районе российского города Чита (Забайкальский край) спасатели освободили пса, который примерз ко льду хвостом и задними лапами.
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Как сообщает «Комсомольская правда», животное обнаружили случайно, в ходе патрулирования прибрежной зоны.
Отмечается, что сотрудники освободили пса, доставили на берег, согрели и накормили.
Ранее в сети появилось видео, на котором советский и российский внедорожник ВАЗ-2121«Нива», известный также как LADA 4x4, движется благодаря собачьей упряжке.
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