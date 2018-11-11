В российском Забайкалье спасли собаку, которая вмерзла в лед посреди озера (видео)

Пса освободили, доставили на берег, согрели и накормили.

На озере Кенон в районе российского города Чита (Забайкальский край) спасатели освободили пса, который примерз ко льду хвостом и задними лапами.

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Как сообщает «Комсомольская правда», животное обнаружили случайно, в ходе патрулирования прибрежной зоны.

Отмечается, что сотрудники освободили пса, доставили на берег, согрели и накормили.

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