''Горите в аду, оккупанты'': посольство РФ в Австралии опозорилось с критикой украинского фильма "Донбасс"

Посольство России в Австралии написало рецензию на "Донбасс" Лозницы и сделало ему рекламу.

Посольство России в Австралии раскритиковало фильм Сергея Лозницы "Донбасс", назвало его антироссийской пропагандой и привлекло к картине еще больше внимания.

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Возмущение посольства было вызвано выходом Донбасса в кинотеатрах Сиднея, Мельбурна и Канберры. В посольстве отметили, что они "не ангажированные на политические парадигмы" и будут судить фильм как обычные зрители. Они назвали фильм расистским, русофобским, фашистским и нацистским, пишет НВ.

Сообщение посольства в Facebook прокомментировали больше тысячи раз. В комментариях отметили, что такая оценка от посольства РФ только мотивирует пойти на фильм. Также комментаторы напомнили, что РФ не признает так называемые Народные республики.Постом воспользовались, как площадкой для рекламы других украинских фильмов.