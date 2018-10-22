"Всей земле – пи***ц!": в сети набирает популярность матерная песня Макаревича о "ядерной войне" Путина (видео)
Российский музыкант Андрей Макаревич посвятил песню словам президента России Владимира Путина о россиянах-мучениках и "обещании" того, что все они попадут в рай.
Видео своего перфоманса музыкант опубликовал на Facebook.
Видео уже посмотрели 745 тысяч пользователей. Запись собрала 20 тысяч лайков.
"На форуме вчера без злобы, без апломба
Нам главный рассказал, красавец, молодец,
В загашнике у нас лежит такая бомба,
Что подожжешь запал, и всей земле – пи***ц!
Но это не беда, нас с вами ждет награда
На кой нам этот мир, коль наступает край?
Потухнут без следа все 9 миллиардов,
А мы до одного прямой дорогой в рай!
Я сам на этот рай давно имею виды.
Любой, небось, мечтал, чтоб на халяву в рай,
Но есть один нюанс – туда летят шахиды,
А тут мы всей страной: "Подвинься, открывай!"
Тут надо проскочить, пока взрывают глобус,
А то дойдет до драк, кто будет отвечать?
Я бросился к столу, прошу мне выдать пропуск,
Но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать.
Бегу, смотрю за мной другие припустили,
Уже кричат "давай!", кто робко, кто смелей,
У самого стола архангела скрутили,
На выход отвели и дали пи***лей…
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику
Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут». Эти слова российского лидера вызвали взрыв хохота в зрительном зале.
«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - выдал Путин, после чего кокетливо опустил глаза и помолчал.