"Всей земле – пи***ц!": в сети набирает популярность матерная песня Макаревича о "ядерной войне" Путина (видео)

Президент РФ Владимир Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут».

Российский музыкант Андрей Макаревич посвятил песню словам президента России Владимира Путина о россиянах-мучениках и "обещании" того, что все они попадут в рай.

Видео своего перфоманса музыкант опубликовал на Facebook.

Видео уже посмотрели 745 тысяч пользователей. Запись собрала 20 тысяч лайков.

"На форуме вчера без злобы, без апломба

Нам главный рассказал, красавец, молодец,

В загашнике у нас лежит такая бомба,

Что подожжешь запал, и всей земле – пи***ц!

Но это не беда, нас с вами ждет награда

На кой нам этот мир, коль наступает край?

Потухнут без следа все 9 миллиардов,

А мы до одного прямой дорогой в рай!

Я сам на этот рай давно имею виды.

Любой, небось, мечтал, чтоб на халяву в рай,

Но есть один нюанс – туда летят шахиды,

А тут мы всей страной: "Подвинься, открывай!"

Тут надо проскочить, пока взрывают глобус,

А то дойдет до драк, кто будет отвечать?

Я бросился к столу, прошу мне выдать пропуск,

Но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать.

Бегу, смотрю за мной другие припустили,

Уже кричат "давай!", кто робко, кто смелей,

У самого стола архангела скрутили,

На выход отвели и дали пи***лей…

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут». Эти слова российского лидера вызвали взрыв хохота в зрительном зале.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - выдал Путин, после чего кокетливо опустил глаза и помолчал.