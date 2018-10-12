Скандальный российский актер Пореченков пожаловался на проблемы из-за "ДНР"

Пореченков пожаловался, что из-за его связей с "ДНР" его стали снимать с ролей.

Скандальный российский актер Михаил Пореченков пожаловался, что ему начали отказывать в ролях и перестали звать сниматься в кино из-за "ДНР".

Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".

Журналист спросил, повлияло ли его участие в событиях на Донбассе на профессиональную деятельность.

Читайте такжеАктера из сериала "Глухарь" задержали в России за совращение 14-летного мальчика

"Да. Конечно. Стали снимать с ролей. Уже с утвержденных проектов. Бывает по-всякому. Мне просто сообщают, что роль отдали другому. Все. Сначала думал, что это совпадение. Потом это повторялось раз за разом. Я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на места", - сказал актер.

Напомним, СБУ объявила Пореченкова в розыск. Российского актера подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт или угроза его совершения).

30 октября 2014 российский актер Михаил Пореченков побывал в контролируемом пророссийскими сепаратистами украинском Донецке. На сайтах сепаратистов было распространено видео, на котором Пореченков, одетый в каску с надписью "Пресса", стреляет из пулемета.