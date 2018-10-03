Актера из сериала "Глухарь" задержали в России за совращение 14-летного мальчика

Актера Михаила Фатеева обвиняют в совращении малолетних и распространении порно.

Актера Михаила Фатеева из сериала "Глухарь" задержали в России за совращение 14-летного мальчика.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации издания, Михаил Фатеев обратил внимание на мальчика, который раздавал газеты в метро. Актер пообещал ему помочь с работой, дал свой номер и дождался, пока тот напишет.

После того, как подросток написал актеру, Михаил сразу начал отправлять несовершеннолетнему свои обнаженные фото, фотографии половых органов и приглашать его в гости. Мальчик рассказал обо всем взрослым, которые и написали на актера заявление в полицию. Теперь его обвиняют в совращении малолетних и распространении порно.

Отметим, что 44-летний актер наиболее известен по роли участкового в сериале "Глухарь".

Как сообщал УНИАН, ранее российский актер оскандалился с "голым" фото.