По зову предков: Стивен Сигал хочет стать российским губернатором

Актер, который получил российское гражданство в 2016 году, заявил, что его предки по отцовской линии "отсюда". Поэтому, по его словам, он испытывает особенный интерес к Приморью.

Знаменитый голливудский актер, предприниматель и специальный представитель российского МИДа Стивен Сигал заявил о своем желании стать губернатором Приморского края России.

Об этом передает Gazeta cо ссылкой на РИА Новости.

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"С удовольствием. Я представляю интересы президента России Владимир Путина", - сказал Сигал, отвечая на вопрос, хотел бы он стать главой Приморья.

Также актер, который получил российское гражданство в 2016 году, заявил, что его предки по отцовской линии "отсюда". Поэтому, по его словам, он испытывает особенный интерес к Приморью.

"Я каждый раз хочу познавать Приморский край, увидеть больше. И стать вашим губернатором", - заключил Сигал.