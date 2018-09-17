Российская певица сорвала концерт из-за отказа принести ей жареного лебедя

Организаторы мероприятия не смогли выполнить условия, поставленные Монеточкой для выступления.

Российская певица Монеточка объяснила отмену концерта в московском клубе Gipsy тем, что ей отказались принести жареного лебедя.

Она записала видеообращение в Instagram Stories.

«У меня были свои причины. Начнем с того, что мне не принесли моего лебедя. Я захотела жареного лебедя и буквально за 15 минут до выхода на сцену узнаю, что не будет его. Ну не будет — и все! Делай, что хочешь», — сказала певица, добавив, что затем попросила себе «небольшую прибавку к гонорару в виде нескольких десятков миллионов космических биткоинов».

В следующем видео певица назвала настоящую причину отмены концерта — организаторы мероприятия не смогли выполнить условия, поставленные ею для выступления.

16 сентября организаторы концерта певицы в клубе Gipsy за полчаса до начала мероприятия заявили в Instagram о его отмене. «Вынуждены вам сообщить, что Монеточка не выйдет сегодня на сцену по причинам, известным только ей одной», — отметили они.