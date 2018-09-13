Жириновский в эфире РосТВ пообещал вымазать депутата "г**ном" (видео)

Политик отметил, что, помимо угроз, Жириновский неоднократно обзывал его «подлецом» и «подонком».

Опальный лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил скандал в перерыве между записью программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», пообещав вымазать фекалиями самарского депутата Госдумы Александра Хинштейна. Об этом последний сообщил на своей странице в Twitter.

Политик отметил, что, помимо угроз, Жириновский неоднократно обзывал его «подлецом» и «подонком». По словам Хинштейна, ведущему передачи Владимиру Соловьеву и редакторам с трудом удавалось «сдерживать старика».

Как вам истерика Жириновского у @VRSoloviev? В перерыве, едва выключили мотор, он завизжал: Подлец! Подонок! Вымажу тебя г...ном! Пошёл вон отсюда. @VRSoloviev и редактора кое-как сдерживали старика. Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился. pic.twitter.com/voQ5SGwzHW — Александр Хинштейн (@Khinshtein) September 12, 2018

«Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился», — написал Хинштейн, приложив к посту собственную съемку с места событий.