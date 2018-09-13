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Жириновский в эфире РосТВ пообещал вымазать депутата "г**ном" (видео)

18:19, 13 сентября 2018
Русский міръ
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Редакторам с трудом удавалось «сдерживать старика» / Скриншот - Youtube - Россия 24

Опальный лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил скандал в перерыве между записью программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», пообещав вымазать фекалиями самарского депутата Госдумы Александра Хинштейна. Об этом последний сообщил на своей странице в Twitter.

Политик отметил, что, помимо угроз, Жириновский неоднократно обзывал его «подлецом» и «подонком». По словам Хинштейна, ведущему передачи Владимиру Соловьеву и редакторам с трудом удавалось «сдерживать старика».

«Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился», — написал Хинштейн, приложив к посту собственную съемку с места событий. 

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Теги: #депутат#росСМИ#Жириновский