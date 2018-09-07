Скандальный Панин жёстко прошелся по россиянам: не хочу жить "в обществе полууголовников и гомофобов"

Ранее у артиста в Instagram произошёл конфликт с подписчиками. Один из них поинтересовался, почему Панин не уезжает в другую страну, на что тот ответил: «Я как раз скоро уезжаю».

Скандальный российский артист Алексей Панин заявил, что в России люди злые и глупые.

Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Хочу пожелать всем людям, если они думают о своих детях, о себе — бегите и спасайтесь. Жить в этой стране нельзя. В этой стране никогда ничего не изменится. Какой народ – такое и правительство. Каждый народ заслуживает своего правительства. Жить в обществе полууголовников, гомофобов, необразованных, глупых, злых людей я не хочу».

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Алексей Панин отметил, что покинет Россию после съёмок.

«В данный момент мы начинаем снимать кино полнометражное. С первого октября у меня начинается съёмочный период в городе Саратове. Как только у меня закончатся съёмки фильма, как только у меня закончится монтажно-тренировочный период, я возьму свои вещи и уеду туда, где не увижу русского народонаселения. По крайней мере, в ограниченном количестве увижу».

Панин подчеркнул, что будет приезжать в Россию «только за деньгами».

Ранее у артиста в Instagram произошёл конфликт с подписчиками. Один из них поинтересовался, почему Панин не уезжает в другую страну, на что тот ответил: «Я как раз скоро уезжаю».