В России трое девушек подрались посреди дороги (видео)
17:15, 29 июня 2018Русский міръ
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Девушки не поделили проезжую часть.
В России трое девушек подрались посреди дороги
В Новороссийске девушки не смогли поделить проезжую часть.
Как говорится в сюжете ТСН, девушка переходила дорогу по "зебре", когда ей посигналила водитель, что спешила проехать. За что - в ответ - получила сумкой по машине.
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Водительница выскочила из салона и набросилась на прохожую.
К драке присоединилась и пассажирка авто.
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