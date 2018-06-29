В России трое девушек подрались посреди дороги (видео)

17:15, 29 июня 2018
Русский міръ
953 0

Как говорится в сюжете ТСН, девушка переходила дорогу по "зебре", когда ей посигналила водитель, что спешила проехать. За что - в ответ - получила сумкой по машине.

Читайте такжеВ Москве работница супермаркета избила покупателя батоном по голове (видео)

Водительница выскочила из салона и набросилась на прохожую.

К драке присоединилась и пассажирка авто.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #драка#Россия#дорога