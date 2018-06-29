В России трое девушек подрались посреди дороги (видео)

Девушки не поделили проезжую часть.

В Новороссийске девушки не смогли поделить проезжую часть.

Как говорится в сюжете ТСН, девушка переходила дорогу по "зебре", когда ей посигналила водитель, что спешила проехать. За что - в ответ - получила сумкой по машине.

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Водительница выскочила из салона и набросилась на прохожую.

К драке присоединилась и пассажирка авто.