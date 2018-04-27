Россияне стали меньше шутить - опрос

Почти не смеются в России над шутками о сексе, тюрьме и исторических событиях.

Каждый десятый россиянин забыл, когда в последний раз рассказывал о чем-то смешном. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в пятницу, 27 апреля.

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Подавляющее число респондентов заявили, что живут в окружении серьезных людей (82 процента). При этом чувством юмора обладают почти все участники опроса (97 процентов). «Почти не смеются в России над шутками о сексе, тюрьме и исторических событиях (менее одного процента)», - отмечают в центре.

Чаще всего предметом шутки становятся бытовые проблемы (12 процентов). Политический юмор более распространен в Москве и Санкт-Петербурге, чем в малых городах, и ценится он людьми в возрасте от 35 до 44 лет.

Самыми популярными комиками у россиян считаются Михаил Задорнов (21 процент), Евгений Петросян (19 процентов) и Владимир Винокур (11 процентов). В Москве на втором месте по популярности Михаил Жванецкий, а Петросян интереснее пенсионерам (32 процента). В молодежной среде больше знают Павла Волю и Гарика Харламова.

Более трети опрошенных считают настоящими юмористами самих себя (38 процентов). Чаще так говорят мужчины средних лет с высшим образованием, чем женщины и респонденты со средним образованием.