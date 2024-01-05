Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Киеве ожидаются опасные метеорологические явления. Об этом жителей и гостей столицы в своем Telegram-канале предупредила Киевская городская военная администрация (КГВА).

Там сообщили, что до конца суток 5 января и в течение 6 января на дорогах ожидается гололедица, и призвали граждан быть осторожными.

"Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог. Первый (желтый) уровень опасности!" - отмечается в сообщении.

В КГВА также отметили, что завтра, 6 января в Киеве ночью температура составит 5-7° мороза, днем - 0-2° ниже нуля, на дорогах гололедица.

Погода в Украине: последние новости

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину приедет арктический холод. По ее словам, уже 7-го января в Украину начнет снова заходить арктический холод, при этом сильнейшие морозы наиболее вероятны на Сумщине и Черниговщине. Однако холод задержится ненадолго, и уже с 11-го января температура воздуха снова начнет повышаться, прогнозирует синоптик.

В свою очередь народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какая погода будет в Украине до конца зимы. Он отметил, что погода в январе будет относительно комфортной, особенно в плане ветров и осадков, а в феврале ожидается самый большой за зиму мороз.

Вас также могут заинтересовать новости: