В Черновицкой области во время карантина одиноким пожилым людям продукты и лекарства будут доставлять на дом

В регионе будут работать мобильные группы, которые будут заниматься доставкой всего необходимого одиноким пожилым людям, а также гражданам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

В Черновицкой области на период ограничительных мер в рамках режима чрезвычайной ситуации мобильные группы будут доставлять продукты питания и лекарства одиноким пожилым людям, а также гражданам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, соответствующее решение было принято сегодня на заседании штаба по предотвращению распространения нового коронавируса.

«Именно эта категория граждан является наиболее уязвимой для коронавирусной инфекции. Поэтому в области будет актуализирована информация о количестве лиц указанной категории, определена их потребность в дезинфицирующих средствах, продуктах и медикаментах, а также способность в собственном обеспечении, при поддержке родственников, волонтеров и общественных организаций», - сообщили в пресс-службе.

В Черновицкой ОГА добавили, что райгосадминистрациям, Черновицкому горсовету, а также объединенным территориальным громадам поручили создать мобильные рабочие группы, члены которых будут посещать одиноких граждан, чтобы обеспечить их всем необходимым.

Как ранее сообщал УНИАН, 13 марта в Черновицкой области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с выявлением двух инфицированных новым коронавирусом.

Согласно распоряжению председателя ОГА, ограничена работа крупных торговых центров и рынков, кроме продуктовых секторов. С 14 марта в Черновицкой области отменили все междугородние автобусные рейсы.

3 марта COVID-19 был обнаружен у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй случай подтвердили 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение 14 дней.