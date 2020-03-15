В Одессе, невзирая на карантин, неизвестные предлагают услуги "детсада-полудневки"

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета обратилась к горожанам с просьбой не поддаваться на подобные провокации, а организаторам "частных клубов" напомнила об уголовной ответственности.

В Одессе, несмотря на введенный из-за коронавируса карантин, неизвестные предлагают услуги «детсада-полудневки».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в социальных сетях директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич и предупредила, что за подобные нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

Чиновница обнародовала выдержку из объявления, которое тиражируют неизвестные. В нем, в частности, сказано, что на территории футбольной школы с 9.00 до 13.00 будет действовать сад-полудневка. Организаторы этого «детсада» заявляют, что в нем обеспечен досуг детей - развивающие занятия, игры. Желающим оставить в «полудневке» детей предлагают писать по определенному адресу в Вайбер.

Буйневич акцентирует, чтозакрытие детских садов в городе - не прихоть мэрии, а важная мера, необходимая для предотвращения распространения опасного вируса.

«Я не понимаю спекулянтов и преступников, которые придумывают, как обойти ситуацию и рассылают родителям сообщения о создании мини-групп. Мы все живем в одном городе. Все узнаем эту информацию оперативно. Включая правоохранительные органы», - подчеркнула чиновница.

Она обратилась к горожанам с просьбой не поддаваться на подобные провокации, а организаторам «частных клубов» напомнила об уголовной ответственности.