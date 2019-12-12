"Сутки искали родственники": в Днепре за рулем автомобиля умер таксист

Мужчину обнаружили накануне вечером в машине.

В Днепре в автомобиле нашли мертвого водителя такси.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, инцидент произошел вечером 11 декабря. Около 21 часов на улице Подолинского в машине увидели мужчину, который не подавал признаков жизни. Позже установили, что это таксист, которого около суток искали родственники. Он скоропостижно скончался за рулем автомобиля.

Как сообщал УНИАН, в Днепре студент выпал с девятого этажа общежития и выжил.