В Одессе трем полицейским вручили подозрение в избиении подозреваемого в краже

Без каких-либо объяснений правоохранители забрали мужчину с места работы в наручниках, а потом избили в отделе полиции.

В Одессе сообщено о подозрении в преступлении трем полицейским, избившим при задержании мужчину, подозреваемого в краже.

Читайте такжеВ Одессе обыскивают охранную фирму по делу об издевательствах над детьми в центре реабилитации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 28 ноября прокуратура сообщила о подозрении трем правоохранителям одного из райотделов полиции в Одессе.

Полицейским вменяется незаконное задержание и превышение служебных полномочий с применением насилия (ч. 1 ст. 371, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса).

По версии следствия, оперуполномоченные отдела криминальной полиции при расследовании преступления совершили незаконный привод мужчины, вероятно, причастного к правонарушению.

«Полицейские без каких-либо объяснений применили к потерпевшему спецсредство - металлические наручники и забрали с места работы в отдел полиции, где в своем служебном кабинете избили», - рассказали в пресс-службе.

В результате, мужчина получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Как отмечается, решаются вопросы об отстранении правоохранителей от занимаемых должностей и избрании мер пресечения.

Как уточнили УНИАН в прокуратуре, потерпевший подозревался в совершении кражи (ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса), его задержание произошло в марте этого года.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве при оперативном сопровождении Одесского управления департамента внутренней безопасности регионального главка Нацполиции.