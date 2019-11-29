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В Одессе трем полицейским вручили подозрение в избиении подозреваемого в краже

11:34, 29 ноября 2019
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Решаются вопросы об отстранении правоохранителей с занимаемых должностей \ facebook.com/mvs.gov.ua

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 28 ноября прокуратура сообщила о подозрении трем правоохранителям одного из райотделов полиции в Одессе.

Полицейским вменяется незаконное задержание и превышение служебных полномочий с применением насилия (ч. 1 ст. 371, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса).

По версии следствия, оперуполномоченные отдела криминальной полиции при расследовании преступления совершили незаконный привод мужчины, вероятно, причастного к правонарушению.

«Полицейские без каких-либо объяснений применили к потерпевшему спецсредство - металлические наручники и забрали с места работы в отдел полиции, где в своем служебном кабинете избили», - рассказали в пресс-службе.

В результате, мужчина получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Как отмечается, решаются вопросы об отстранении правоохранителей от занимаемых должностей и избрании мер пресечения.

Как уточнили УНИАН в прокуратуре, потерпевший подозревался в совершении кражи (ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса), его задержание произошло в марте этого года.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве при оперативном сопровождении Одесского управления департамента внутренней безопасности регионального главка Нацполиции.

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Теги: #Одесса#полицейскиепогода в Одессе