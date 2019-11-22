В аэропорту "Одесса" из-за поломки самолета полеты остановлены до 22.00

Ранее озвучивалось решение о приостановке полетов до 18:00.

В международном аэропорту «Одесса» из-за вчерашней поломки самолета на взлетно-посадочной полосе полеты приостановлены до 22.00.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, изначально из-за ЧП с бортом авиакомпании Turkish Airlines (рейс TK465), следовавшем из Стамбула в Одессу, было принято решение об отмене рейсов до 18.00.

Сейчас принято решение об отмене рейсов до 22.00.

В общей сложности, сегодня отменено 13 рейсов в Одессу, из которых подавляющее большинство – международные. Столько же вылетов отменено из Одессы.

Несколько самолетов задерживаются.

Как сообщал УНИАН, в течение 21 ноября в международном аэропорту «Одесса» произошла поломка двух самолетов международного сообщения.

В частности, в 11:21 по техническим причинам был прерван взлет самолета бизнес-авиации, совершавшего рейс в Дубай. В связи с этим аэропорт приостановил полеты с 12:27 до 14:00.

Второе ЧП случилось в 20:55 – рейс TK465 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП подломил переднюю стойку шасси. На борту было 136 пассажиров.

Вчера в связи со случившимся аэропорт «Одесса» приостановил полеты, как предполагалось, до часа ночи, потом – до 18.00 сегодняшнего дня.