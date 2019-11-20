Суд Житомира вынес приговор мужчине, который с 4-летнего возраста развращал дочь

Насильник получил более 10 лет тюрьмы.

В Житомире к 10 годам лишения свободы приговорили мужчину, который развращал малолетнюю дочь.

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Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша. "Прокуратурой Житомирской области осуществлено публичное обвинение в уголовном производстве в отношении жителя Радомышльского района по факту совершения им развращения и удовлетворения половой страсти в отношении малолетней дочери", - сказано в сообщении.

Судебным следствием установлено, что так называемый "отец" нетрезвым длительное время глумился над малолетней дочерью.

В семье, что проживала в одном из сел Радомышльского района, дочь страдала от сексуального насилия отца с четырехлетнего возраста, и лишь в сентябре 2018 года это преступление было раскрыто.

Следователи доказали вину мужчины полностью.

"Приговором Богунского районного суда города Житомира от 18.11.2019 мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 153 и ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса ("покушение на совершение преступления, не оконченный по причинам, не зависящим от воли преступника, удовлетворение половой страсти неестественным способом и растление малолетней, совершенное близким родственником – отцом")",- уточнила Гоша.

За тяжкое преступлениесудом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и 1 месяц.