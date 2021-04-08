Нежное печенье, в состав которого входит полезный творог, - нежная домашняя выпечка. Благодаря творогу оно имеет оригинальную слоистую текстуру.
Творожное печенье
- Мука - 250 г
- Сливочное масло - 290 г
- Творог - 250 г
- Куриные яйца - 3 шт.
- Сахарная пудра - 3 ст. л.
- Ванильный сахар - 1 ч. л.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Вода - 1 ст. л.
- Соль - по вкусу
Просеять муку, добавить разрыхлитель, щепотку соли и перемешать. Добавить 250 г сливочного масла и прямо в муке мелко нарезать его ножом. Добавить творог.
Отделить желтки от белков. Добавить в миску желтки от двух яиц.
Читайте такжеАроматный яблочный тарт: как приготовить нежное лакомствоХорошо перемешать тесто руками и собрать его в колобок. Завернуть его в пленку и убрать на 1 час в холодильник.
Разбить в миску одно яйцо, хорошо его взбить до однородности.
Достать тесто из холодильника. Присыпать стол мукой. Раскатать тесто в лепешку, затем смазать ее яйцом. Согнуть лепешку посередине, сформировав полукруг. Еще раз смазать яйцом и, сложив в пакет, поставить в холодильник на 15 минут.
Приготовление глазури. Разогреть в сотейнике оставшееся сливочное масло. Добавить ванильный сахар, сахарную пудру и воду. Хорошо перемешать до однородного состояния.
Достать тесто из холодильника, раскатать в лепешку толщиной 2 см.
Включить духовку на 200°С и нарезать формочкой печенье. Выложить его на противень, застеленный пекарской бумагой, смазать взбитым яйцом.
Отправить его в разогретую духовку на 20 минут. Готовое печенье достать из духовки и сразу смазать глазурью.
Печенье с творожной начинкой
- Мука - 4 ст.
- Яйцо - 2 шт.
- Крахмал картофельный - 0,5 ст.
- Масло сливочное - 200 г
- Сливки или молоко - 4 ст. л.
- Соль - щепотка
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Сахар - 2/3 ст.
Для начинки
- Творог - 200 г
- Сахар - 2 ст. л.
- Изюм - 4 ст. л.
- Яйцо - 1 шт.
- Мука - 1 ст. л.
- Ванилин - 0,5 ч. л.
Изюм перебрать и промыть. Залить его кипятком на 10 минут, а затем обсушить на полотенце.
Масло взбить с сахаром и солью. Добавить яйца и сливки, взбить.
Всыпать муку с крахмалом и разрыхлителем, сделать мягкое тесто. Месить его не нужно – быстро собрать в комок и положить в холод на 30 минут.
Приготовление начинки. Смешать творог с сахаром и яйцом, добавить немного ванилина и крахмала либо муки. Добавить просушенный изюм и перемешать.
Раскатать тесто и вырезать круги. Положить в центр кружка немного начинки и заклеить края наподобие вареников. Отправить их в духовку при температуре 190°С и выпекать 25 минут.
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