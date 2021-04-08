Такое лакомство очень вкусное и обладает удивительным ароматом.

Нежное печенье, в состав которого входит полезный творог, - нежная домашняя выпечка. Благодаря творогу оно имеет оригинальную слоистую текстуру.

Творожное печенье

Мука - 250 г

Сливочное масло - 290 г

Творог - 250 г

Куриные яйца - 3 шт.

Сахарная пудра - 3 ст. л.

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Вода - 1 ст. л.

Соль - по вкусу

Просеять муку, добавить разрыхлитель, щепотку соли и перемешать. Добавить 250 г сливочного масла и прямо в муке мелко нарезать его ножом. Добавить творог.

Отделить желтки от белков. Добавить в миску желтки от двух яиц.

Читайте такжеАроматный яблочный тарт: как приготовить нежное лакомствоХорошо перемешать тесто руками и собрать его в колобок. Завернуть его в пленку и убрать на 1 час в холодильник.

Разбить в миску одно яйцо, хорошо его взбить до однородности.

Достать тесто из холодильника. Присыпать стол мукой. Раскатать тесто в лепешку, затем смазать ее яйцом. Согнуть лепешку посередине, сформировав полукруг. Еще раз смазать яйцом и, сложив в пакет, поставить в холодильник на 15 минут.

Приготовление глазури. Разогреть в сотейнике оставшееся сливочное масло. Добавить ванильный сахар, сахарную пудру и воду. Хорошо перемешать до однородного состояния.

Достать тесто из холодильника, раскатать в лепешку толщиной 2 см.

Включить духовку на 200°С и нарезать формочкой печенье. Выложить его на противень, застеленный пекарской бумагой, смазать взбитым яйцом.

Отправить его в разогретую духовку на 20 минут. Готовое печенье достать из духовки и сразу смазать глазурью.

Печенье с творожной начинкой

Мука - 4 ст.

Яйцо - 2 шт.

Крахмал картофельный - 0,5 ст.

Масло сливочное - 200 г

Сливки или молоко - 4 ст. л.

Соль - щепотка

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Сахар - 2/3 ст.

Для начинки

Творог - 200 г

Сахар - 2 ст. л.

Изюм - 4 ст. л.

Яйцо - 1 шт.

Мука - 1 ст. л.

Ванилин - 0,5 ч. л.

Изюм перебрать и промыть. Залить его кипятком на 10 минут, а затем обсушить на полотенце.

Масло взбить с сахаром и солью. Добавить яйца и сливки, взбить.

Всыпать муку с крахмалом и разрыхлителем, сделать мягкое тесто. Месить его не нужно – быстро собрать в комок и положить в холод на 30 минут.

Приготовление начинки. Смешать творог с сахаром и яйцом, добавить немного ванилина и крахмала либо муки. Добавить просушенный изюм и перемешать.

Раскатать тесто и вырезать круги. Положить в центр кружка немного начинки и заклеить края наподобие вареников. Отправить их в духовку при температуре 190°С и выпекать 25 минут.

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Автор: Алина Вишневская