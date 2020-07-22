Вкусный и пышный омлет: как приготовить питательное блюдо на завтрак
Омлет – классический завтрак, состоящий из яиц и молока, он обеспечивает организму необходимое количество калорий до самого обеда.
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Готовят омлет из яиц, как правило, куриных. Они должны быть комнатной температуры. Перед прожаркой яйца обязательно взбалтывают в однородную массу.
Чаще всего их жарят на сковородке – это классический способ приготовления. Однако возможны и варианты, например, в духовке или мультиварке. Делается это вкусное блюдо очень просто и быстро.
Пышный омлет на сковородке
- Молоко - 90 мл
- Яйца - 3 шт.
- Соль - по вкусу
- Растительное масло - 1 ст.л.
Аккуратно вбить яйца в глубокую миску. Взбивать их вилкой, чтобы желток и белок хорошо перемешались.
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Влить молоко. Традиционно считается, что на одно яйцо берут то количество молока, которое помещается в половинке скорлупы от этого яйца. Поэтому для измерения количества молока можно воспользоваться и яичной скорлупой. Хорошо размешать массу вилкой.
Посолить омлет. Также можно добавить в омлетную смесь разную ингредиенты по собственному вкусу: зелень, лук, чеснок, кусочки бекона, курицы, натертый сыр или кусочки помидора.
Далее следует подготовить сковороду, в которой будет готовиться омлет. Смазать ее маслом.
Вылить в сковороду омлетную массу. Готовить надо на небольшом огне, ведь омлет очень быстро пригорает. Время приготовления – около 8-10 минут.
Чтобы омлет хорошо прожарилась сверху и был пышным, нужно накрыть его крышкой и после снятия с огня оставить накрытым еще минут на 5. Подавать омлет горячим.
Омлет в духовке
- Яйцо - 6 шт.
- Молоко - 300 мл
- Соль - по вкусу
- Масло сливочное - 20 г
Смешать яйца, соль и молоко (соотношение молока и яиц должно быть почти 1:1). Взбить смесь венчиком.
Вылить в смазанную маслом форму и запекать 30-40 минут при 180-190°С. После духовки омлет немного осядет, но будет оставаться высоким, пористым и вкусным.
Омлет в мультиварке
- Яйца куриные - 5 шт.
- Молоко - 50 мл
- Манная крупа - 3 ст.л.
- Соль - 2 щепотки
- Масло сливочное - 30 г
Куриные яйца разбить в глубокую емкость и всыпать соль. Добавить молоко любой жирности и взбить венчиком или вилкой. Можно взбить яйца миксером или в чаше кухонного комбайна.
Добавить манную крупу, перемешать и оставить набухать 15-20 минут.
Смазать чашу мультиварки сливочным маслом, чтобы омлет не пристал к ней во время выпекания, впитал масло в себя и легко его было вытащить.
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Как только манная крупа набухнет, перелить яичную массу в чашу мультиварки, закрыть технику крышкой и активировать табло на режиме "Выпечка" на 20 минут.
Чашу мультиварки с готовым омлетом накрыть тарелкой и аккуратно перевернуть ее дном вверх – омлет без усилий выпадет на тарелку. Разрезать его на порционные кусочки и подавать к столу теплым. Можно со сметаной или творогом.
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