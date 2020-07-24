Особенное повседневное блюдо: ресторатор Либкин поделиться рецептом фаршированных перцев (фото)

Савва Либкин раскроет секрет, какие ингредиенты сделают повседневное блюдо особенным.

Завтра известный одесский ресторатор Савва Либкин в прямом эфире приготовит фаршированные перцы. Помогать ему будет Владислав и Тетяна Бурда.

Трансляцию можно будет посмотреть на личной странице Саввы Либкина в Facebook. УНИАН, являясь информационным партнером, будет транслировать процесс приготовления в прямом эфире.

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"Завтра готовлю фаршированные перцы. Покажу, как правильно выбрать перец, и какие ингредиенты сделают повседневное блюдо особенным. А еще расскажу о пользе перца, как у него появилось свое божество, почему его называют «болгарским» и какая связь между перцем и шоколадом. Обещаю интересные диалоги с Владом и вкуснейшую сангрию от Тани", - обещает Либкин.

Эфир будет проходить в ресторане «Дача». Подавать блюдо гостям начнут с 12:30. Все желающие смогут задать свои вопросы в комментариях под видео.

Как сообщал УНИАН, на прошлых выходных Либкин готовил котлеты из кролика и пюре Беньё.

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