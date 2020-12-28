Такой салат - вкусное блюдо, которое подчеркнет атмосферу любого праздника.

Когда хочется побаловать себя и свою семью вкусным и оригинальным салатом, то стоит обратить внимание на блюдо из кальмаров. Такие салаты не только невероятно вкусные, они еще и очень достойно смотрятся на праздничном столе на Новый год.

Салат с кальмарами "Новогодний"

Кальмар (2 тушки) - 2 шт.

Листья салата - 2 горсти

Огурец - 1 шт.

Лук репчатый (фиолетовый) - 1 шт.

Помидоры черри - 10 шт.

Яйцо куриное (вареное) - 2 шт.

Уксус (9%) - 1 ст. л.

Сахар - 1 ч. л.

Для заправки

Йогурт (натуральный, густой) - 250 г

Горчица (неострая) - 0,5 ч. л.

Сок лимонный - 1 ч. л.

Соус - по вкусу

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Тушки кальмаров почистить и варить 2 минуты в кипящей подсоленной воде. Остудить, порезать кубиком.

Читайте такжеБлюда на Новый год 2021: что должно быть на праздничном столе - лучшие рецептыУ вареных яиц отделить белки от желтков, натереть на терке отдельно.

Огурец порезать кубиками, помидоры черри – кольцами.

Лук порезать полукольцами и замариновать на 30 минут в холодной кипяченой воде с добавлением уксуса и сахарного песка. Затем воду слить, лук обсушить.

Для заправки смешать натуральный йогурт с другими компонентами, слегка взбить вилкой.

На порционную тарелку положить сервировочное кольцо, первым слоем выложить салатные листья. Затем слой лука, полить его заправкой.

Далее выкладывать в любой последовательности тертый белок, кальмара, огурцы и кольца помидоров, поливать заправкой можно не каждый слой. Верхним слоем должен быть тертый желток.

Салат "Дамский угодник"

Филе куриное (предварительно отварное) - 200 г

Кальмар (очищенный) - 1 шт.

Изюм - 1 горсть

Орехи грецкие - 1 горсть

Лук репчатый (небольшой) - 1 шт.

Яблоко (кисло-сладкое, крупное) - 1 шт.

Апельсин - 1 шт.

Творог твердый (не очень жирный) - 200 г

Уксус (для маринада)

Майонез (или сметана, или натуральный йогурт) - по вкусу

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Лук порезать соломкой, можно еще его ошпарить и затем замариновать в уксусе, смешанном с водой (1:1). Оставить лук минут на 20.

Отварить тушку кальмара в кипящей подсоленной воде максимум 3 минуты.

Для тарталеток сыр натереть на крупной терке.

На разогретую сковородку, смазанную растительным маслом, насыпать ровным слоем немного сыра. Поджарить его с двух сторон, но не пересушить. Полученный сырный блин горячим сразу надеть на стакан и придать форму тарталетки (просто приминая со всех сторон).

Изюм ошпарить кипятком и оставить на 10 минут.

Для салата нарезать предварительно отварное куриное филе. Тушку кальмара нарезать кубиками. Добавить яблоко, очищенное и нарезанное кубиками.

Апельсин очищенный (по возможности перегородок), нарезать кубиками. Слить лишний сок. Добавить измельченные грецкие орехи и распаренный изюм (их лучше обсушить).

Маринованный лук лучше промыть в холодной воде и затем добавить к остальным ингредиентам. Добавить соль и перец по вкусу. Заправить майонезом, сметаной или натуральным йогуртом.

Выложить салат в тарталетки, украсить целыми половинками грецкого ореха.

Салат "Царский" с кальмарами и креветками

Крабовое мясо - 170 г

Кальмар тушка - 2 шт.

Королевские креветки - 100 г

Яйца - 3 шт.

Оливки - 15 шт.

Майонез - 4 ст. л.

Укроп - по вкусу

Твердый сыр - 100 г

Икра красная - 50 г

Заранее отваренные вкрутую яйца очистить от скорлупы и натереть на мелкой терке. Сразу же можно собирать салат, используя, в частности, кулинарное кольцо. Первым слоем выложить яйца и смазать небольшим количеством майонеза.

Оливки без косточек нарезать тонкими кольцами. Выложить в один слой поверх яиц.

Крабовые палочки (или крабовое мясо) натереть на мелкой терке и выложить следующим слоем. Смазать небольшим количеством майонеза.

Укроп вымыть, нашинковать и выложить следующим слоем. Сыр натереть на мелкой терке и выложить поверх укропа. Смазать майонезом.

Очищенные кальмары нужно заранее отварить, поместив тушки в кипящую воду на пару минут и остудить. Затем нашинковать мелкими кубиками.

Выложить кальмары следующим слоем салата. Сверху - майонез.

Креветки заранее отварить в кипящей воде в течение пары минут. Очистить от панцирей и темно-зеленой полоски на спинках, если есть.

Украсить салат красной икрой и свежей зеленью.

Салат с кальмарами и авокадо

Кальмары - 400 г

Лук - 1 шт.

Салат-латук - 100 г

Кинза, кориандр - 3 г

Помидоры - 2 шт.

Авокадо - 0,5 шт.

Перец чили - 0,25 шт.

Лимоны - 1 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Перец черный молотый - 0,25 ч. л.

В кипящую воду поместить размороженные кальмары (без льда). Когда вода снова закипит, снять кастрюлю с плиты, кальмары охладить под холодной водой и очистить.

Читайте такжеНевероятный крабовый салат: лучшие рецепты блюда на праздничный столПочистить авокадо и лук, нарезать кусочками небольшого размера.

Затем нарезать помидоры и измельчить кинзу и чили.

Все смешать в одной емкости. Немного сбрызнуть соком лимона, посолить и поперчить.

Кальмары обжарить на сковороде по одной минуте с каждой стороны. Затем выложить их на блюдо, сбрызнуть лимонным соком, посолить и поперчить. Сверху положить оставшиеся порезанные овощи, снова сбрызнуть соком лимона, посолить и поперчить.

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Автор: УНИАН