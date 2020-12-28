Когда хочется побаловать себя и свою семью вкусным и оригинальным салатом, то стоит обратить внимание на блюдо из кальмаров. Такие салаты не только невероятно вкусные, они еще и очень достойно смотрятся на праздничном столе на Новый год.
Салат с кальмарами "Новогодний"
- Кальмар (2 тушки) - 2 шт.
- Листья салата - 2 горсти
- Огурец - 1 шт.
- Лук репчатый (фиолетовый) - 1 шт.
- Помидоры черри - 10 шт.
- Яйцо куриное (вареное) - 2 шт.
- Уксус (9%) - 1 ст. л.
- Сахар - 1 ч. л.
Для заправки
- Йогурт (натуральный, густой) - 250 г
- Горчица (неострая) - 0,5 ч. л.
- Сок лимонный - 1 ч. л.
- Соус - по вкусу
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Тушки кальмаров почистить и варить 2 минуты в кипящей подсоленной воде. Остудить, порезать кубиком.
Читайте такжеБлюда на Новый год 2021: что должно быть на праздничном столе - лучшие рецептыУ вареных яиц отделить белки от желтков, натереть на терке отдельно.
Огурец порезать кубиками, помидоры черри – кольцами.
Лук порезать полукольцами и замариновать на 30 минут в холодной кипяченой воде с добавлением уксуса и сахарного песка. Затем воду слить, лук обсушить.
Для заправки смешать натуральный йогурт с другими компонентами, слегка взбить вилкой.
На порционную тарелку положить сервировочное кольцо, первым слоем выложить салатные листья. Затем слой лука, полить его заправкой.
Далее выкладывать в любой последовательности тертый белок, кальмара, огурцы и кольца помидоров, поливать заправкой можно не каждый слой. Верхним слоем должен быть тертый желток.
Салат "Дамский угодник"
- Филе куриное (предварительно отварное) - 200 г
- Кальмар (очищенный) - 1 шт.
- Изюм - 1 горсть
- Орехи грецкие - 1 горсть
- Лук репчатый (небольшой) - 1 шт.
- Яблоко (кисло-сладкое, крупное) - 1 шт.
- Апельсин - 1 шт.
- Творог твердый (не очень жирный) - 200 г
- Уксус (для маринада)
- Майонез (или сметана, или натуральный йогурт) - по вкусу
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Лук порезать соломкой, можно еще его ошпарить и затем замариновать в уксусе, смешанном с водой (1:1). Оставить лук минут на 20.
Отварить тушку кальмара в кипящей подсоленной воде максимум 3 минуты.
Для тарталеток сыр натереть на крупной терке.
На разогретую сковородку, смазанную растительным маслом, насыпать ровным слоем немного сыра. Поджарить его с двух сторон, но не пересушить. Полученный сырный блин горячим сразу надеть на стакан и придать форму тарталетки (просто приминая со всех сторон).
Изюм ошпарить кипятком и оставить на 10 минут.
Для салата нарезать предварительно отварное куриное филе. Тушку кальмара нарезать кубиками. Добавить яблоко, очищенное и нарезанное кубиками.
Апельсин очищенный (по возможности перегородок), нарезать кубиками. Слить лишний сок. Добавить измельченные грецкие орехи и распаренный изюм (их лучше обсушить).
Маринованный лук лучше промыть в холодной воде и затем добавить к остальным ингредиентам. Добавить соль и перец по вкусу. Заправить майонезом, сметаной или натуральным йогуртом.
Выложить салат в тарталетки, украсить целыми половинками грецкого ореха.
Салат "Царский" с кальмарами и креветками
- Крабовое мясо - 170 г
- Кальмар тушка - 2 шт.
- Королевские креветки - 100 г
- Яйца - 3 шт.
- Оливки - 15 шт.
- Майонез - 4 ст. л.
- Укроп - по вкусу
- Твердый сыр - 100 г
- Икра красная - 50 г
Заранее отваренные вкрутую яйца очистить от скорлупы и натереть на мелкой терке. Сразу же можно собирать салат, используя, в частности, кулинарное кольцо. Первым слоем выложить яйца и смазать небольшим количеством майонеза.
Оливки без косточек нарезать тонкими кольцами. Выложить в один слой поверх яиц.
Крабовые палочки (или крабовое мясо) натереть на мелкой терке и выложить следующим слоем. Смазать небольшим количеством майонеза.
Укроп вымыть, нашинковать и выложить следующим слоем. Сыр натереть на мелкой терке и выложить поверх укропа. Смазать майонезом.
Очищенные кальмары нужно заранее отварить, поместив тушки в кипящую воду на пару минут и остудить. Затем нашинковать мелкими кубиками.
Выложить кальмары следующим слоем салата. Сверху - майонез.
Креветки заранее отварить в кипящей воде в течение пары минут. Очистить от панцирей и темно-зеленой полоски на спинках, если есть.
Украсить салат красной икрой и свежей зеленью.
Салат с кальмарами и авокадо
- Кальмары - 400 г
- Лук - 1 шт.
- Салат-латук - 100 г
- Кинза, кориандр - 3 г
- Помидоры - 2 шт.
- Авокадо - 0,5 шт.
- Перец чили - 0,25 шт.
- Лимоны - 1 шт.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Перец черный молотый - 0,25 ч. л.
В кипящую воду поместить размороженные кальмары (без льда). Когда вода снова закипит, снять кастрюлю с плиты, кальмары охладить под холодной водой и очистить.
Читайте такжеНевероятный крабовый салат: лучшие рецепты блюда на праздничный столПочистить авокадо и лук, нарезать кусочками небольшого размера.
Затем нарезать помидоры и измельчить кинзу и чили.
Все смешать в одной емкости. Немного сбрызнуть соком лимона, посолить и поперчить.
Кальмары обжарить на сковороде по одной минуте с каждой стороны. Затем выложить их на блюдо, сбрызнуть лимонным соком, посолить и поперчить. Сверху положить оставшиеся порезанные овощи, снова сбрызнуть соком лимона, посолить и поперчить.
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