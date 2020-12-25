Такой салат украсит любое застолье, в том числе и новогоднее.

Салат "Мимоза" - это вкусный слоеный рыбный салат. Без него не обходится практически ни одно новогоднее празднование. И не зря - он прекрасно смотрится на праздничном столе и очень нравиться гостям.

Салат "Мимоза"

Картофель - 3 шт.

Яйцо куриное - 2-3 шт.

Консервная рыбная - 240 г

Лук - 30 г

Морковь - 2 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Маслина, гвоздика, укроп и черный хлеб - для украшения

Соль и перец - по вкусу

Отварить до готовности картофель, морковь и яйца. Остывшие овощи и яйца остудить и очистить от кожуры и скорлупы. Отложить в сторону половину моркови и одно яйцо.

Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдПодготовить блюдо для подачи салата, установить на него сервировочное кольцо диаметром чуть более 10 сантиметров. Натереть картофель на крупной терке, выложить его первым слоем. Немного смазать майонезом, разровнять тыльной стороной ложки.

Следующим слоем положить размятые вилкой рыбные консервы, посыпать их мелко нарезанным белым луком. Далее выложить натертые белки и морковь. Слой моркови также можно смазать майонезом и разровнять ложкой.

Желтки натереть на маленькой терке, посыпать ими верх салата, накрыть пищевой пленкой, дать время настояться.

Разрезать яйцо вдоль, одну часть оставить целой, а вторую – пополам. Вставить гвоздику в качестве глаз, ноздрями будет маслина, из оставшегося белка вырезать уши, из моркови - середину ушек и цветы, а рожки - из темного хлеба.

Выложить теленок сверху салата. Украсить все укропом и цветочками из моркови.

Салат "Мимоза" с сыром и сливочным маслом

Рыбные консервы "Сайра" - 1 банка

Яйцо куриное - 5 шт.

Сыр твердый - 100 г

Масло сливочное - 80 г

Майонез - по вкусу

Лук репчатый - 1 шт.

Укроп - 1 веточка

Отварить яйца, охладить их в холодной воде. Разделить яйца на желтки и белки. Натереть на терке отдельно желтки и отдельно белки.

Мелко нарезать лук. Чтобы лук был сочный и хрустящий – залить его ледяной водой, чтобы мягким – то горячей водой. Через 5-10 минут воду слить, лук обсушить на бумажном полотенце.

Натереть на средней терке твердый сыр.

С консервы слить лишнюю жидкость, рыбу размять вилкой. Если не будет хватать сочности рыбной массе, долить жидкость и перемешать.

Салат можно выкладывать в кольцо или без него. Первым слоем выложить яичные белки, на них нанести майонезную сетку, сверху посыпать натертым сыром.

Затем выложить слой рыбной массы, нанести майонезную сетку, сверху насыпать нарезанный лук и слегка утрамбовать ложкой.

Сливочное масло предварительно заморозить в морозилке и таким его натереть на слой лука. Верхний слой выложить яичными желтками. Украсить салат веточками укропа.

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Автор: УНИАН