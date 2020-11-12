Нежные сочные грибы хорошо подойдут для приготовления праздничных салатов. Слабый вкус грибов позволяет придумать множество комбинаций продуктов для вкусного салата. Грибы в блюде можно сочетать с разными видами мяса, копченостями или овощами. Можно приготовить постный или диетический вариант салата, либо наоборот сделать его сытным и калорийным.
Салат с курицей, грибами и черносливом
- Шампиньоны - 300 г.
- Лук репчатый - 200 г.
- Чернослив - 100 г.
- Куриное филе - 500 г.
- Корейская морковь - 150 г.
- Огурцы - 150 г.
- Зелень - 30 г.
- Майонез - 200 г.
Овощи, зелень, грибы промыть. Подготовить морковь по-корейски. Куриную грудку отварить до готовности, посолить. Шампиньоны нарезать небольшими кусочками. Лук нарезать тонкими четвертькольцами. На плите обжарить в растительном масле грибы и лук 15 минут под крышкой, остудить. Огурцы очистить от кожуры и натереть соломкой. Чернослив измельчить.
Отварную грудку нарезать небольшими кусочками. Измельчить свежую зелень. На плоское блюдо нанести слой майонеза, положить грибы. Выложить салат слоями: грибы-курица-майонез-чернослив-морковь-огурцы-майонез-зелень.
Салат с грибами, курицей и орехами
- Куриное филе - 300 г.
- Грибы - 700 г.
- Яйца - 3 шт.
- Лук - 1 шт.
- Огурцы - 2 шт.
- Грецкие орехи - 70 г.
- Майонез - 3 ст.л.
Куриное филе обжарить на сковороде 20 минут. Остудить, нарезать средними кусочками. Лук мелко нарезать, грибы нарезать четвертинами и обжарить до испарения сока, затем добавить лук и жарить еще 7 минут.
Яйца отварить вкрутую. Нарезать соломкой яйца и огурцы. Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде и измельчить. Соединить все ингредиенты. Посолить, поперчить, заправить майонезом.
- Картофель - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Ветчина - 150 г.
- Маринованные огурцы - 3-4 шт.
- Маринованные грибы - 200 г.
- Яйца - 3 шт.
- Помидор - 1 шт.
- Майонез - 200 г.
Картофель, яйца и морковь отварить до готовности, остудить, натереть на крупной терке. Ветчину и огурцы нарезать соломкой, морковь - небольшими кусочками. В миску выложить слоями ветчину, грибы, огурцы, морковь, помидор, картошку и яйца. Каждый слой смазать майонезом.
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