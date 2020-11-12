Нежные сочные грибы хорошо подойдут для приготовления праздничных салатов. Слабый вкус грибов позволяет придумать множество комбинаций продуктов для вкусного салата. Грибы в блюде можно сочетать с разными видами мяса, копченостями или овощами. Можно приготовить постный или диетический вариант салата, либо наоборот сделать его сытным и калорийным.

Салат с курицей, грибами и черносливом

Шампиньоны - 300 г.

Лук репчатый - 200 г.

Чернослив - 100 г.

Куриное филе - 500 г.

Корейская морковь - 150 г.

Огурцы - 150 г.

Зелень - 30 г.

Майонез - 200 г.

Овощи, зелень, грибы промыть. Подготовить морковь по-корейски. Куриную грудку отварить до готовности, посолить. Шампиньоны нарезать небольшими кусочками. Лук нарезать тонкими четвертькольцами. На плите обжарить в растительном масле грибы и лук 15 минут под крышкой, остудить. Огурцы очистить от кожуры и натереть соломкой. Чернослив измельчить.

Отварную грудку нарезать небольшими кусочками. Измельчить свежую зелень. На плоское блюдо нанести слой майонеза, положить грибы. Выложить салат слоями: грибы-курица-майонез-чернослив-морковь-огурцы-майонез-зелень.

Салат с грибами, курицей и орехами

Куриное филе - 300 г.

Грибы - 700 г.

Яйца - 3 шт.

Лук - 1 шт.

Огурцы - 2 шт.

Грецкие орехи - 70 г.

Майонез - 3 ст.л.

Куриное филе обжарить на сковороде 20 минут. Остудить, нарезать средними кусочками. Лук мелко нарезать, грибы нарезать четвертинами и обжарить до испарения сока, затем добавить лук и жарить еще 7 минут.

Яйца отварить вкрутую. Нарезать соломкой яйца и огурцы. Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде и измельчить. Соединить все ингредиенты. Посолить, поперчить, заправить майонезом.

Картофель - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Ветчина - 150 г.

Маринованные огурцы - 3-4 шт.

Маринованные грибы - 200 г.

Яйца - 3 шт.

Помидор - 1 шт.

Майонез - 200 г.

Картофель, яйца и морковь отварить до готовности, остудить, натереть на крупной терке. Ветчину и огурцы нарезать соломкой, морковь - небольшими кусочками. В миску выложить слоями ветчину, грибы, огурцы, морковь, помидор, картошку и яйца. Каждый слой смазать майонезом.

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Автор: Екатерина Пулатова