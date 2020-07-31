Вкусный салат с печенью трески: рецепты великолепной закуски

Такой салат будет настоящим украшением праздничного стола.

Печень трески часто используется для приготовления салатов. Благодаря особой консистенции данного продукта блюдо получается очень нежной и вкусной.

Существует несколько вариантов салата из печени трески. Часто готовят его с яйцом, морковью, сыром и майонезом. Ингредиенты выкладывают слоями, а потом нарядно украшают блюдо. Такой салат будет настоящим украшением праздничного стола.

Салат с печенью трески с яйцом

Печень трески - 80 г

Яйца - 4 шт. (2 - в салат, 2 – для украшения)

Сыр - 100 г

Зеленый горошек - 100 г

Петрушка - 7 г

Соль - по вкусу

Майонез - 40 г

Сначала необходимо сварить яйца вкрутую. Залить их холодной водой, чтобы остыли и легче очищались от скорлупы.

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Печень трески вынуть из банки, обсушить на бумажном полотенце, чтобы стекли излишки масла. Печень нарезать средними кусочками.

Петрушку помыть, обсушить, мелко порезать. Твердый сыр измельчить на крупной терке. 2 яйца очистить, порезать небольшими кубиками.

Соединить печень трески, нарезанные яйца, зеленый горошек и тертый сыр. Немного посолить, добавить майонез. Перемешать.

Сформировать салат с помощью кулинарной формы или выложить в салатник. По желанию можно украсить салат, вырезав из 2 яиц цветочки – из белка чашечку, а внутрь положить желток.

Салат "Мимоза" с печенью трески

Печень трески - 240 г

Лук - 80 г

Картофель - 200 г

Морковь - 200 г

Яйца - 2 шт.

Петрушка - 15 г

Майонез - 100 г

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Зелень для украшения - по вкусу

Икра красная для украшения - по вкусу

Яйца сварить вкрутую. Картофель и морковь сварить до готовности (не очищая). Готовые яйца и овощи охладить.

Картофель нарезать маленькими кубиками, а морковь и яйца (белки и желтки в отдельные миски) – натереть на терке.

Печень трески выложить в миску, размять с помощью вилки.

Лук очистить и мелко нарезать. Петрушку измельчить.

Далее начать собирать салат. На дно салатника выложить картошку, посыпать ее немного солью и перцем, смазать майонезом (лучше всего сделать из него тонкую сеточку).

На картофель выложить нарезанные лук и зелень. Следующий слой – печень трески. Далее выложить натертую морковь, смазать майонезом. Затем идут белки и сеточка из майонеза. А завершающим слоем будут желтки.

Осталось только украсить салат зеленью и красной икрой, убрать его охлаждаться на несколько часов в холодильник.

Салат из печени трески в тарталетках

Готовые тарталетки - 160 г

Печень трески - 200 г

Соленые огурцы - 100 г

Лук репчатый - 60 г

Яйца - 2 шт.

Майонез - 5 г

Укроп - 5 г

Соль - по вкусу

Печень трески вместе с жидкостью выложить в миску. Размять печень с помощью вилки.

Яйца отварить вкрутую, затем переложить в миску с холодной водой. Очистить яйца от скорлупы, нарезать мелкими кубиками. Выложить в миску с печенью.

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Соленые огурцы также нарезать кубиками, но небольшими. Небольшую луковицу нарезать кубиками. Укроп помыть и мелко порезать.

Выложить лук и укроп в миску с другими ингредиентами. Посолить по вкусу, добавить немного майонеза.

Хорошенько перемешать начинку, наполнить ею тарталетки. Сразу же подавать их на стол. Конечно же, можно украсить блюдо свежей зеленью.

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