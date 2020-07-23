Изысканный салат с ананасом: как приготовить вкусное блюдо

Чаще всего такой салат готовится с курятиной.

Салат с ананасами – это настоящий праздник вкуса.

Рецепты салатов с ананасами есть на любой вкус, с добавлением самых разнообразных продуктов. Едва ли не самый популярный из них – салат с курицей. Готовятся также салаты с ананасами с креветками, кальмарами, сыром, грибами, ветчиной, кукурузой.

Салат с ананасом и курицей

Куриное филе - 150 г

Яйца куриные - 2 шт.

Огурец свежий (большой) - 1 шт.

Лук репчатый (маленький) - 1 шт.

Сыр - 80 г

Ананас консервированный - 80 г

Оливки зеленые - 80 г

Майонез - 50 г

Уксус винный - 1 ч. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности, 20 минут. Дать ему остыть. Яйца отварить в кипящей воде 6-7 минут. Слить с них воду, дать остыть и снять с яиц скорлупу.

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Лук нарезать полукольцами. Сбрызнуть его винным уксусом и оставить мариноваться на 15 минут.

Остывшее куриное филе разобрать руками на волокна. Сыр нарезать кубиком. Оливки нарезать кольцами. Ананас достать из сиропа и нарезать кубиком. Вареные яйца также нарезать кубиком. Так же нарезать и огурец.

Выложить все нарезанные ингредиенты салата в миску.

Добавить майонез. Посолить и поперчить. Хорошо перемешать все ингредиенты салата.

Салат с ананасами и креветками

Креветки (очищенные) - 200 г

Ананасы (консервированные) - 100 г

Сыр - 50 г

Яйца - 1 шт.

Листья салата - 30 г

Для заправки

Йогурт (без добавок) - 2 ст.л.

Горчица - 1 ч.л.

Чеснок (сухой) - 0,25 ч.л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Креветки предварительно отварить в подсоленной воде с добавлением лаврового листа и 1 ст. л. лимонного сока. Воду слить, креветки охладить и очистить.

Яйцо сварить вкрутую. Охладить, очистить и разрезать на 4 части.

Сыр нарезать небольшими кусочками. Ананасы вынуть из банки, слить сироп и нарезать небольшими кусочками.

Приготовление заправки. Йогурт соединить с горчицей, сухим чесноком, молотым черным перцем и солью. Все хорошо перемешать.

Листья салата вымыть, обсушить и порвать руками. На блюдо выложить листья салата. Сверху выложить четвертинки яиц. Далее выложить сыр, ананасы. Добавить креветки.

Полить салат заправкой и подавать к столу. Можно слегка посыпать салат свежемолотым перцем.

Салат с курицей и ананасами слоями

Ананасы консервированные - 340 г

Копченые окорочка - 140 г

Картофель - 2 шт.

Куриные яйца - 3 шт.

Сыр - 100 г

Огурцы свежие - 1 шт.

Пекинская капуста - 3 листа

Болгарский перец - 100 г

Зелень - 20 г

Грецкие орехи - 30 г

Майонез - 125 г

Соль - по вкусу

Смесь перцев молотых - по вкусу

Овощи и зелень вымыть, обсушить. Картофель отварить удобным способом в мундире. Яйца отварить 9 минут от начала закипания и сразу охладить холодной водой.

Ананасы откинуть на дуршлаг, дать хорошо стечь сиропу, нарезать на средние сегменты.

Все необходимые продукты натереть и нарезать заранее, разложив в отдельные мисочки. Окорочок освободить от кожицы и костей, мясо нарезать мелкими кубиками. Также мелко нарезать болгарский перец, огурец, пекинскую капусту и зелень. Яйцо и сыр натереть на крупной терке, их можно смешать в одной миске. Отдельно натереть на крупной терке картофель.

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Если орех куплен очищенным, его надо промыть и обсушить. Или можно слегка подсушить на сухой сковороде. Затем порезать ножом не очень мелкими кусочками.

Далее все составляющие выкладываются слоями, смазывая каждый сеточкой из майонеза, в такой последовательности: 1-й – пекинская капуста, 2-й – картошка (ее слегка присолить), 3-й – зелень, 4-й – мясо (по желанию присыпать смесью перцев), 5-й – огурец (присолить), 6-й и 7-й – яйцо и сыр (или перемешать, или по очереди), 8-й слой – болгарский перец. 9-й – ананасы, между ними орешки и веточки зелени.

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