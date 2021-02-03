Рыбные палочки готовятся из фарша и панировки.

Рыбные палочки - известное блюдо фастфуда, которые продают в форме полуфабрикатов. Однако приготовить их дома очень просто. Золотистые рыбные палочки очень понравятся детям, которые не любят рыбу в обычном виде. Для их приготовления вам понадобится филе белой рыбы (хек, минтай, тилапия, треска, палтус) без косточек и панировочные сухари. Приготовить палочки можно в масле на сковороде или в духовке, если вы хотите сделать блюдо менее калорийным.

Рыбные палочки на сковороде в масле

Филе белой рыбы без костей - 500 г.

Белый хлеб - 150 г.

Молоко - 50 мл.

Яйца куриные - 1 шт.

Соль.

Зелень по вкусу.

Сухари панировочные - 200 г.

Внимательно осмотреть филе, чтобы в нем не было косточек. Хлеб замочить в холодном молоке. Не отжимая хлеб перемолоть его с рыбой погружным блендером. Добавить в фарш яйцо, мелко порезанный укроп, соль, перец, хорошо перемешать. Из фарша слепить одинаковые палочки, равномерно обвалять в панировочных сухарях. На сковороде разогреть подсолнечное масло и жарить палочки с двух сторон до золотистого цвета под закрытой крышкой.

Рыбные палочки в духовке из минтая

Филе минтая - 2 шт.

Панировочные сухари - 1.5 стакана.

Мука - 150 г.

Яйцо - 1 шт.

Желток - 1 шт.

Натуральный йогурт 200 мл.

Петрушка - 10 веточек.

Лимонный сок - 1 ст.л.

Соль и перец по вкусу.

Филе минтая измельчить в мясорубке. Рыбный фарш посолить и поперчить, добавить к нему пару ложек панировочных сухарей и желток. Вымесить фарш руками до однородности. Сформировать одинаковые рыбные палочки. Каждую палочку обвалять в муке, потом во взбитом яйце и в сухарях. Затем ещё раз окунуть в яйцо и в сухари. Выложить палочки на застеленный пергаментом противень и выпекать 20 минут при 180 градусах.

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Автор: Екатерина Пулатова