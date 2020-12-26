Салаты - важная составляющая на новогоднем столе. Без них сложно представить праздничное застолье. Одним из самых классических для встречи Нового года является салат "Оливье".
Салат "Оливье" с колбасой
- Колбаса вареная - 200 г
- Морковь - 1 шт.
- Соленый огурец - 2 шт.
- Картофель - 3 шт.
- Яйца - 3 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Горошек зеленый консервированный - 0,5 банки
- Майонез - по вкусу
- Укроп свежий - 0,5 пучка
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Яйца, картофель и морковь надо предварительно сварить. Нарезать лук кубиками.
Читайте такжеИмбирные пряники: как сделать вкусное новогоднее лакомствоТакже нарезать кубиками колбасу, картофель, морковь, огурцы и яйца.
Все ингредиенты соединить в большой миске, добавить зеленый горошек и мелко нарезанный укроп.
Смешать салат с майонезом, по вкусу поперчить и посолить. Украсить салат "Оливье" по собственному желанию.
Салат "Оливье" с куриным филе
- Куриная грудинка - 1 шт.
- Яйца куриные - 3 шт.
- Картофель - 3 шт.
- Морковь - 1 крупная или 2 мелких
- Майонез - 150 г
- Огурцы свежие - 1 шт.
- Огурцы соленые - 1-2 шт.
- Консервированный зеленый горошек - 1 банка
- Яблоко (по желанию) - 1 шт.
- Зелень укропа и петрушки - по вкусу
- Зеленый лук - по вкусу
- Соль - по вкусу
Картофель и морковь отварить в мундирах, яйца отварить вкрутую.
Отварную курицу мелко нарезать. Картофель нарезать маленькими кубиками. Морковь также нарезать кубиками. Мелко нарезать сваренные вкрутую куриные яйца.
Нарезать свежие и соленые огурцы.
Мелко нарезать зелень укропа, петрушки и зеленого лука.
Высыпать все ингредиенты в одну кастрюлю, добавить банку консервированного горошка. По желанию можно добавить мелко нарезанное яблоко. Посолить, заправить майонезом и перемешать.
Салат "Оливье" с ветчиной
- Картофель - 4 шт.
- Морковь - 150 г
- Яйцо куриное - 6 шт.
- Лук репчатый - 30 г
- Ветчина - 100 г
- Майонез - 50 г
- Соль и перец - по вкусу
- Горошек консервированный - 150 г
- Огурцы квашеные - 3-4 шт.
Картофель и морковь помыть, сварить в мундирах. Очистить остывшие овощи от кожуры, а куриные яйца – от скорлупы.
Нарезать квашеные огурцы и репчатый лук, смешать их. Мелким кубиком нарезать картофель, морковь и три куриных яйца, добавить консервированный горошек.
Так же измельчить большую половину ветчины, посолить и поперчить по вкусу, заправить майонезом. Тщательно перемешать салат.
Взять удобное для салата блюдо, выложить туда Оливье.
Можно оформить салат в форме бычка. Для этого разделить оставшиеся три яйца на белки и желтки, натереть их на самой мелкой терке. Посыпать сверху белком и сформировать пузо из желтка.
Глаза сделать из маслины. Уши, хвостик и улыбку сделать из вареной моркови. Копытца и ноздри вырезать из ветчины, а рожки сделать из твердого сыра.
Салат "Оливье" с семгой и креветками
- Семга охлажденная - 200 г
- Креветки - 100 г
- Огурец соленый - 1-2 шт.
- Свежий огурец - 1 шт.
- Морковь - 2 шт.
- Картофель - 2-3 шт.
- Яйца куриные - 3 шт.
- Консервированный зеленый горошек - 100 г
- Майонез - 3 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Специи - по желанию
Морковь и картофель заранее сварить в кожуре, остудить и почистить. Также сварить в подсоленной воде яйца, остудить и почистить. Креветки отварить и охладить, очистить.
Читайте такжеНовогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать праздничный стол – лучшие рецептыЯйца нарезать мелкими кубиками и переложить в миску. Туда же отправить горошек.
Очищенную морковь и картофель нарезать мелкими кубиками, добавить в салатник. Добавить свежий и соленый огурец, нарезанные кубиками.
Семгу нарезать небольшими кусочками, вынуть косточки, если есть.
Креветки разрезать на несколько частей и также отправить в миску.
Посолить салат, добавить по желанию специи и заправить майонезом. Салат можно подавать порционно или в общем красивом салатнике.
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