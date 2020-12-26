Этот салатик является традиционным угощением во время новогоднего застолья.

Салаты - важная составляющая на новогоднем столе. Без них сложно представить праздничное застолье. Одним из самых классических для встречи Нового года является салат "Оливье".

Салат "Оливье" с колбасой

Колбаса вареная - 200 г

Морковь - 1 шт.

Соленый огурец - 2 шт.

Картофель - 3 шт.

Яйца - 3 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Горошек зеленый консервированный - 0,5 банки

Майонез - по вкусу

Укроп свежий - 0,5 пучка

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Яйца, картофель и морковь надо предварительно сварить. Нарезать лук кубиками.

Читайте такжеИмбирные пряники: как сделать вкусное новогоднее лакомствоТакже нарезать кубиками колбасу, картофель, морковь, огурцы и яйца.

Все ингредиенты соединить в большой миске, добавить зеленый горошек и мелко нарезанный укроп.

Смешать салат с майонезом, по вкусу поперчить и посолить. Украсить салат "Оливье" по собственному желанию.

Салат "Оливье" с куриным филе

Куриная грудинка - 1 шт.

Яйца куриные - 3 шт.

Картофель - 3 шт.

Морковь - 1 крупная или 2 мелких

Майонез - 150 г

Огурцы свежие - 1 шт.

Огурцы соленые - 1-2 шт.

Консервированный зеленый горошек - 1 банка

Яблоко (по желанию) - 1 шт.

Зелень укропа и петрушки - по вкусу

Зеленый лук - по вкусу

Соль - по вкусу

Картофель и морковь отварить в мундирах, яйца отварить вкрутую.

Отварную курицу мелко нарезать. Картофель нарезать маленькими кубиками. Морковь также нарезать кубиками. Мелко нарезать сваренные вкрутую куриные яйца.

Нарезать свежие и соленые огурцы.

Мелко нарезать зелень укропа, петрушки и зеленого лука.

Высыпать все ингредиенты в одну кастрюлю, добавить банку консервированного горошка. По желанию можно добавить мелко нарезанное яблоко. Посолить, заправить майонезом и перемешать.

Салат "Оливье" с ветчиной

Картофель - 4 шт.

Морковь - 150 г

Яйцо куриное - 6 шт.

Лук репчатый - 30 г

Ветчина - 100 г

Майонез - 50 г

Соль и перец - по вкусу

Горошек консервированный - 150 г

Огурцы квашеные - 3-4 шт.

Картофель и морковь помыть, сварить в мундирах. Очистить остывшие овощи от кожуры, а куриные яйца – от скорлупы.

Нарезать квашеные огурцы и репчатый лук, смешать их. Мелким кубиком нарезать картофель, морковь и три куриных яйца, добавить консервированный горошек.

Так же измельчить большую половину ветчины, посолить и поперчить по вкусу, заправить майонезом. Тщательно перемешать салат.

Взять удобное для салата блюдо, выложить туда Оливье.

Можно оформить салат в форме бычка. Для этого разделить оставшиеся три яйца на белки и желтки, натереть их на самой мелкой терке. Посыпать сверху белком и сформировать пузо из желтка.

Глаза сделать из маслины. Уши, хвостик и улыбку сделать из вареной моркови. Копытца и ноздри вырезать из ветчины, а рожки сделать из твердого сыра.

Салат "Оливье" с семгой и креветками

Семга охлажденная - 200 г

Креветки - 100 г

Огурец соленый - 1-2 шт.

Свежий огурец - 1 шт.

Морковь - 2 шт.

Картофель - 2-3 шт.

Яйца куриные - 3 шт.

Консервированный зеленый горошек - 100 г

Майонез - 3 ст. л.

Соль - по вкусу

Специи - по желанию

Морковь и картофель заранее сварить в кожуре, остудить и почистить. Также сварить в подсоленной воде яйца, остудить и почистить. Креветки отварить и охладить, очистить.

Читайте такжеНовогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать праздничный стол – лучшие рецептыЯйца нарезать мелкими кубиками и переложить в миску. Туда же отправить горошек.

Очищенную морковь и картофель нарезать мелкими кубиками, добавить в салатник. Добавить свежий и соленый огурец, нарезанные кубиками.

Семгу нарезать небольшими кусочками, вынуть косточки, если есть.

Креветки разрезать на несколько частей и также отправить в миску.

Посолить салат, добавить по желанию специи и заправить майонезом. Салат можно подавать порционно или в общем красивом салатнике.

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Автор: УНИАН