Если возиться с классическим бисквитом нет времени, или он по какой-то причине у вас не получается - всякое бывает - попробуйте приготовить этот нежный ванильный пирог. Вам понадобится каких-то 10 минут, чтобы приготовить тесто, дальше - дело за духовкой, и десерт к чаю у вас на столе.
Ранее мы рассказывали, как приготовить банановый кекс - простой и быстрый рецепт.
Ванильный пирог к чаю
Для приготовления вам понадобятся:
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 150 г
- Масло (І часть) - 50 г
- Ванильный сахар -
- Молоко - 100 г
- Масло (ІІ часть) - 40 г
- Мука - 200 г
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
Взбейте яйца, сахар, ванильный сахар и масло (І часть) до пышности.
Вместо ванильного сахара можно взять ванильный экстракт - пирог получится еще более ароматным.
Соедините молоко и масло (ІІ часть), прогрейте до парения и добавьте к яичной массе. Перемешайте. Смешайте муку и разрыхлитель, добавьте к основной массе, перемешайте. Вылейте тесто в форму, выстеленную пергаментом, и выпекайте 35 минут при 180°С. Проверьте готовность пирога деревянной шпажкой - она должна быть сухой.