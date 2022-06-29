В Украине наступил сезон сбора урожая зеленого горошка, который хозяйки закрывают на зиму. Конечно, готовый консервированный горошек можно купить в магазине, но его вкус никогда не сравнится с домашним. УНИАН расскажет, как вкусно и просто закрыть на зиму зеленый горошек.
Зеленый горошек на зиму без стерилизации
- Зелёный горошек - 300 г.
- Соль - 0.5 стол.л.
- Сахар - 0.5 стол.л.
- Столовый уксус (9%) - 50 мл.
- Вода (для маринада) - 0.5 л.
Промойте горошины, отберите сухие и порченные. Переложите горох в кастрюлю и залейте холодной водой. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. После закипания на воде будет появляться пенка, которую нужно снимать. Варить горох 5 минут после закипания. Затем слейте воду и переложите горошек по банкам.
В другой кастрюле приготовьте маринад. В воду добавьте соль и сахар, доведите до кипения. После закипания влейте в воду уксус и сразу выключите огонь. Разлейте горячий маринад по банкам. Заливать его нужно не на стенки банки, а в центр, чтобы посуда не лопнула. Закатайте банки и поставьте вверх дном под полотенце. После остывания хранить в холодном месте.
Салат из зеленого горошка и цветной капусты на зиму
- Зеленый горошек - 500 г.
- Цветная капуста - 400 г.
- Растительное масло - 250 г.
- Тмин - 50 г.
- Семена горчицы - 30 г.
- Соль - 1 стол.л.
- Уксус яблочный или винный - 100 г.
- Аспирин - 400 мг.
Промойте горох и капусту. Разберите капусту на соцветия. Сварите овощи отдельных кастрюлях: капусту 5 минут в подсоленной воде, а горошек 10 минут в воде с уксусом и аспирином.
Семена горчицы и тмин несколько минут поджарьте на сухой сковороде, затем влейте растительное масло и жарьте ещё пару минут. Выложите в масло горошек и капусту. Полностью залейте водой. Когда вода в сковороде закипит, выложите смесь вместе с водой в стерилизованную банку.