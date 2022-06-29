Консервированный горошек - отличная закуска и полезный гарнир.

В Украине наступил сезон сбора урожая зеленого горошка, который хозяйки закрывают на зиму. Конечно, готовый консервированный горошек можно купить в магазине, но его вкус никогда не сравнится с домашним. УНИАН расскажет, как вкусно и просто закрыть на зиму зеленый горошек.

Зеленый горошек на зиму без стерилизации

Зелёный горошек - 300 г.

Соль - 0.5 стол.л.

Сахар - 0.5 стол.л.

Столовый уксус (9%) - 50 мл.

Вода (для маринада) - 0.5 л.

Промойте горошины, отберите сухие и порченные. Переложите горох в кастрюлю и залейте холодной водой. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. После закипания на воде будет появляться пенка, которую нужно снимать. Варить горох 5 минут после закипания. Затем слейте воду и переложите горошек по банкам.

В другой кастрюле приготовьте маринад. В воду добавьте соль и сахар, доведите до кипения. После закипания влейте в воду уксус и сразу выключите огонь. Разлейте горячий маринад по банкам. Заливать его нужно не на стенки банки, а в центр, чтобы посуда не лопнула. Закатайте банки и поставьте вверх дном под полотенце. После остывания хранить в холодном месте.

Салат из зеленого горошка и цветной капусты на зиму

Зеленый горошек - 500 г.

Цветная капуста - 400 г.

Растительное масло - 250 г.

Тмин - 50 г.

Семена горчицы - 30 г.

Соль - 1 стол.л.

Уксус яблочный или винный - 100 г.

Аспирин - 400 мг.

Промойте горох и капусту. Разберите капусту на соцветия. Сварите овощи отдельных кастрюлях: капусту 5 минут в подсоленной воде, а горошек 10 минут в воде с уксусом и аспирином.

Семена горчицы и тмин несколько минут поджарьте на сухой сковороде, затем влейте растительное масло и жарьте ещё пару минут. Выложите в масло горошек и капусту. Полностью залейте водой. Когда вода в сковороде закипит, выложите смесь вместе с водой в стерилизованную банку.

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