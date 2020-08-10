Невероятный яблочный джем: как приготовить ароматно-аппетитное лакомство
Ароматный джем на зиму из сочных яблок - замечательная заготовка! Он будет универсальной начинкой для разнообразной выпечки, дополнением к блинам, а также яблочный джем можно подавать с хлебом на бутербродах.
Джем из яблок
- Яблоки - 1 кг
- Сахар - 3 ст.
- Вода - 2 ст.
Яблоки разрезать на части, удалить сердцевину. Очистить с них кожицу (однако при желании можно варить и с ней).
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Нарезать дольки яблок на тонкие ломтики. Добавить воду и 1 стакан сахара.
Варить, пока яблоки не станут развариваться, примерно 30 минут, на очень медленном огне. Время от времени яблоки нужно перемешивать.
Затем добавить оставшийся сахар и варить джем из яблок до готовности еще 60 минут (на очень медленном огне). Каждые 10-15 минут джем нужно аккуратно перемешивать.
Яблочный джем с апельсинами
- Яблоки - 1 кг
- Апельсины - 1 кг
- Вода - 400 мл
- Сахар - 1 кг
Апельсины хорошо вымыть и вытереть насухо. Снять с них цедру, не затрагивая белый слой. Разделить апельсины на кусочки и удалить пленки и косточки.
Яблоки почистить, удалить сердцевину. Измельчить их с помощью терки или, мелко нарезав кусочками.
Перевести яблоки в кастрюлю, добавить воду и варить до мягкости под закрытой крышкой (чем мельче нарезаны яблоки, тем быстрее они сварятся). Протереть их через сито. Снова вернуть в кастрюлю, добавить сахар, кусочки апельсинов и цедру.
Кастрюлю с джемом положить на средний огонь и варить 15-20 минут, помешивая.
Горячий джем распределить в сухие стерильные банки, плотно закрутить крышки и перевернуть вверх дном. Укутать их до полного остывания.
Яблочно-шоколадный джем
- Яблоки - 3 кг
- Сливочное масло - 100 г
- Какао-порошок - 4 ст.л.
- Сахар - 0,5 кг
- Ванилин - 1 г
Яблоки очистить и натереть на терке. Переложить их в глубокую кастрюлю, накрыть ее крышкой и варить около 40 минут на медленном огне.
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Затем добавить какао, ванилин и сливочное масло. Перемешать все и добавить сахар. Варить джем, помешивая 30 минут.
Между тем простерилизовать банки и крышки. Горячий яблочно-шоколадный джем разложить по банкам, закатать и перевернуть их до полного остывания.
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