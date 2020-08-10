Невероятный яблочный джем: как приготовить ароматно-аппетитное лакомство

Такой джем можно подать просто к чаю, блинам или использовать для различной выпечки.

Ароматный джем на зиму из сочных яблок - замечательная заготовка! Он будет универсальной начинкой для разнообразной выпечки, дополнением к блинам, а также яблочный джем можно подавать с хлебом на бутербродах.

Джем из яблок

Яблоки - 1 кг

Сахар - 3 ст.

Вода - 2 ст.

Яблоки разрезать на части, удалить сердцевину. Очистить с них кожицу (однако при желании можно варить и с ней).

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Нарезать дольки яблок на тонкие ломтики. Добавить воду и 1 стакан сахара.

Варить, пока яблоки не станут развариваться, примерно 30 минут, на очень медленном огне. Время от времени яблоки нужно перемешивать.

Затем добавить оставшийся сахар и варить джем из яблок до готовности еще 60 минут (на очень медленном огне). Каждые 10-15 минут джем нужно аккуратно перемешивать.

Яблочный джем с апельсинами

Яблоки - 1 кг

Апельсины - 1 кг

Вода - 400 мл

Сахар - 1 кг

Апельсины хорошо вымыть и вытереть насухо. Снять с них цедру, не затрагивая белый слой. Разделить апельсины на кусочки и удалить пленки и косточки.

Яблоки почистить, удалить сердцевину. Измельчить их с помощью терки или, мелко нарезав кусочками.

Перевести яблоки в кастрюлю, добавить воду и варить до мягкости под закрытой крышкой (чем мельче нарезаны яблоки, тем быстрее они сварятся). Протереть их через сито. Снова вернуть в кастрюлю, добавить сахар, кусочки апельсинов и цедру.

Кастрюлю с джемом положить на средний огонь и варить 15-20 минут, помешивая.

Горячий джем распределить в сухие стерильные банки, плотно закрутить крышки и перевернуть вверх дном. Укутать их до полного остывания.

Яблочно-шоколадный джем

Яблоки - 3 кг

Сливочное масло - 100 г

Какао-порошок - 4 ст.л.

Сахар - 0,5 кг

Ванилин - 1 г

Яблоки очистить и натереть на терке. Переложить их в глубокую кастрюлю, накрыть ее крышкой и варить около 40 минут на медленном огне.

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Затем добавить какао, ванилин и сливочное масло. Перемешать все и добавить сахар. Варить джем, помешивая 30 минут.

Между тем простерилизовать банки и крышки. Горячий яблочно-шоколадный джем разложить по банкам, закатать и перевернуть их до полного остывания.

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